La Squadra della Settimana del Fantasy Football di Champions League

La squadra è composta dai giocatori con i punteggi più alti di questa settimana nel Fantasy Football della UEFA Champions League, offerto da PlayStation.

Per la selezione della Squadra della settimana vengono prese in considerazione solo le formazioni ammesse nel gioco. Fateci sapere le vostre opinioni su X (ex Twitter) usando l'hashtag #UCL su @ChampionsLeague.

Portiere

Andriy Lunin (Real Madrid) – 9 punti

Difensori

Achraf Hakimi (Paris) – 8 punti

Marquinhos (Paris) – 11 punti

Mario Gila (Lazio) – 8 punti

Ferland Mendy (Real Madrid) – 8 punti

Centrocampisti

Bernardo Silva (Man City) – 8 punti

Kevin De Bruyne (Man City) – 13 punti

Brahim Díaz (Real Madrid) – 12 punti

Magnus Mattsson (Copenhagen) – 8 punti

Phil Foden (Man City) – 11 punti

Attaccanti

Kylian Mbappé (Paris) – 9 punti

I seguenti criteri sono utilizzati per separare i giocatori a pari punti nella giornata: i) meno minuti giocati in quella settimana; ii) punti totali; iii) valore più basso.