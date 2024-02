Lazio-Bayern 1-0: Immobile trascina i Biancocelesti

La Lazio conquista una preziosa vittoria di misura contro il Bayern Monaco e continua a sognare in UEFA Champions League. Allo Stadio Olimpico, nell'andata degli ottavi, la squadra di Maurizio Sarri si impone di misura, 1-0, grazie a un rigore trasformato da Ciro Immobile nella ripresa: per il capitano Biancoceleste è il quarto gol nella competizione.

Momenti chiave 22': Luis Alberto va vicino al vantaggio con un gran tiro.

32': Sané sfiora il gol di sinistro si punizione.

40': Grande movimento di Musiala, che però non riesce a trovare la porta.

48': Neuer si salva su Isaksen lanciato a rete.

67': Upamecano riceve il rosso per un fallo in area su Isaksen.

69': Immobile trasforma il rigore della vittoria.

La partita in breve: Immobile di rigore, la Lazio sogna

Per Ciro Immobile quarto gol - tutti all'Olimpico - nella competizione Getty Images

Sarri decide di affidarsi a Matías Vecino a centrocampo - l'unica novità rispetto alla vittoriosa trasferta di sabato a Cagliari - ma perde il centrocampista uruguaiano nel riscaldamento: al suo posto gioca Danilo Cataldi. Thomas Tuchel conferma il 4-2-3-1 del Bayern con il temutissimo Harry Kane come terminale offensivo.

Nel primo tempo i tedeschi "fanno" la partita e costruiscono le migliori occasioni, anche se i Biancocelesti si difendono con tenacia e ordine. Joshua Kimmich mette subito i brividi all'Olimpico ma non trova lo specchio in apertura, imitato nel corso della gara da Leroy Sané su punizione - tiro fuori di pochissimo - e dal talentuoso e scattante Jamal Musiala.

La squadra di Sarri ha la sua occasione con Luis Alberto, ancora a caccia del primo gol nella competizione: il destro da fuori area dello spagnolo, pescato tra la linee da Cataldi, finisce però alto con Manuel Neuer proteso in tuffo. Nella ripresa la Lazio cambia marcia e costruisce una super occasione con Gustav Isaksen, liberato da un fantastico pallone in verticale di Luis Alberto: il danese, però, si fa "ipnotizzare" da Neuer che respinge.



Ma a una ventina di minuti dalla fine, dopo una chance di testa sciupata da Kane, la Lazio passa. Dayot Upamecano commette fallo in area proprio su Isaksen e l'arbitro assegna il rigore, espellendo anche il difensore francese del Bayern: Immobile non sbaglia e spiazza Neuer, la Lazio è in vantaggio.

La squadra di Tuchel prova a reagire ma non trova varchi e specchio della porta, anzi è Felipe Anderson ad andare a un passo dal 2-0. Che non arriva, ma la Lazio conquista comunque un importante vantaggio in vista della sfida di ritorno del 5 marzo. E "vendica" sportivamente la pesante sconfitta di tre stagioni fa contro i bavaresi.

Lazio-

PlayStation® Player of the Match: Matteo Guendouzi (Lazio)

"Molto bravo con e senza palla. In fase di possesso ha avuto sempre le idee chiare".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

AFP via Getty Images

Formazioni

Lazio: Provedel; Marušić, Romagnoli, Mario Gila (Patric 81'), Hysaj (Lazzari 60'); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (Kamada 81'); Isaksen (Pedro 74'), Immobile (Castellanos 74'), Felipe Anderson

Bayern: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka (De Ligt 73'); Sané (Tel 81'), Müller (Choupo-Moting 81'), Musiala; Kane