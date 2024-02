Copenaghen-Man City 1-3: De Bruyne trascina i detentori

Il Manchester City conquista la sua settima vittoria su sette partite di UEFA Champions League e ipoteca la qualificazione ai quarti. In casa del Copenaghen, i campioni d'Inghilterra segnano ancora una volta tre reti e ottengono un rassicurante 3-1 nell'andata degli ottavi: Kevin De Bruyne sblocca il risultato e ispira la squadra di Pep Guardiola, che sbanca il Parken dopo il momentaneo pareggio di Magnus Mattson grazie ai gol di Bernardo Silva e Phil Foden.

Il Manchester City imprime subito il suo ritmo alla partita e dopo due occasioni su altrettanti colpi di testa di De Bruyne e Rúben Dias sblocca il risultato al 10'. Il talentuoso Foden premia l'inserimento di De Bruyne, che con un diagonale da dentro l'area non dà scampo al polacco Kamil Grabara: per il fuoriclasse belga è il primo gol in questa edizione della competizione.

La squadra di Guardiola perde per infortunio Jack Grealish, sostituito da Jérémy Doku, e va vicina al raddoppio con "l'autotratraversa" di Denis Vavro, difensore slovacco con un passato nella Lazio, ma al 34' subisce il pareggio del Copenaghen. E' Mattsson a far esplodere il pubblico del Parken con un preciso destro all'angolino dopo un errore del portiere brasiliano Ederson.

Prima dell'intervallo, però, i campioni d'Inghilterra riescono a mettere di nuovo il naso avanti: il merito è del portoghese Bernardo Silva, che fa centro con una girata sotto misura di sinistro dopo un rimpallo di De Bruyne tramutatosi in un assist. Nella ripresa è Grabara a tenere a galla i campioni di Danimarca, con due super interventi sullo scatenato De Bruyne e su Doku.

Jacob Neestrup, giovane tecnico dei padroni di casa, prova ad attingere dalla panchina inserendo prima Andreas Cornelius e poi Oscar Højlund, fratello dell'attaccante del Manchester United - ex Atalanta - Rasmus. E' ancora il numero 1 polacco del Copenaghen, comunque, a salire sugli scudi, con le sue parate a ripetizione in particolare su Erling Haaland.

Ma nell'ultimo dei tre minuti di recupero concessi anche Grabara è costretto a inchinarsi, al sinistro da distanza ravvicinata di Foden. I campioni d'Inghilterra confermano il loro super momento di forma e portano a casa una vittoria preziosa e rassicurante in vista della sfida di ritorno.

PlayStation® Player of the Match: Kevin De Bruyne (Man City)

Formazioni

Copenaghen: Grabara; Jelert, Vavro, McKenna, Diks; Mattsson (Larsson 81'), Falk, Diogo Gonçalves (Højlund 70'); Achouri (Sørensen 81'), Claesson (Cornelius 55'), Elyounoussi

Man City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Aké; Rodri, Bernardo Silva (Matheus Nunes 78'); Foden, De Bruyne, Grealish (Doku 21'); Haaland