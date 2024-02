Vinci la Dream Final Experience di UEFA Champions League

Partecipa al concorso Dream Final entro mercoledì 8 maggio e avrai la possibilità di vincere i biglietti per la finale di UEFA Champions League (voli e alloggi compresi) e una selezione di esperienze da sogno.

Partecipa al Dream Final!

Cos'è il Dream Final?

Il Dream Final regala a un fortunato vincitore e a un ospite di sua scelta una finale di UEFA Champions League da sogno. I vincitori si aggiudicheranno un viaggio per due persone alla finale, comprensivo di voli, alloggio e biglietti, oltre ad alcune attività uniche e irripetibili.

Come posso partecipare?

Visita la pagina Dream Final e registrati oppure accedi con l'account MyUEFA per confermare la partecipazione. Il concorso è aperto a partecipanti di età pari o superiore ai 18 anni provenienti da tutto il mondo. Il vincitore sarà annunciato a metà maggio 2024.

Premi

Un fortunato vincitore si aggiudicherà un viaggio per due persone alla finale, comprensivo di volo e alloggio, biglietti, oltre ai seguenti premi da sogno.

Assistere alla fase finale della eChampions League: partecipa alla fase finale di eChampions League 2024 a Londra il 29 maggio come VIP per vedere i migliori giocatori europei di EA SPORTS FC 24 in azione, per gentile concessione di EA SPORTS.

Dinner Experience: un'esperienza irripetibile al The View from The Shard, il grattacielo più alto di Londra che offre una vista impareggiabile sulla città, più una cena, per gentile concessione di Mastercard.

Tour VIP di Londra: visita i luoghi simbolo di Londra a piedi o in barca con un tour VIP, per gentile concessione di Oppo.

Accesso esclusivo al Guest Programme di Heineken: partecipa alla marcia di avvicinamento alla finale con Heineken in alcuni luoghi iconici di Londra prendendo parte agli eventi del venerdì sera e del sabato a pranzo.

Partita con una leggenda della UCL: metti alla prova le tue abilità di gioco contro una leggenda della UCL, per gentile concessione di PlayStation.

Accesso esclusivo al torneo The Ultimate Champions: Trascorri un pomeriggio con le leggende della UEFA Champions League che si sfidano in un emozionante torneo di calcio a cinque al Festival Champions.

Le leggende si sfidano al torneo Ultimate Champions UEFA via Getty Images

Pitchside all'UCL Kick-Off Show by Pepsi: assisti dalla prima fila al Pepsi Kick-Off Show, per gentile concessione di Pepsi.

Centre Circle Carrier Experience: immergiti nell'atmosfera della finale tenendo in mano l'iconica bandiera della UCL a forma di cerchio prima della partita, per gentile concessione di Just Eat Takeaway.

Guarda la premiazione da bordo campo: guarda i campioni sollevare il trofeo e festeggiare il successo direttamente da bordo campo.

Oltre al super premio finale, i tifosi avranno anche la possibilità di vincere premi settimanali, tra cui Football Manager 24, oltre a souvenir e buoni spendibili nello store ufficiale della UEFA.

Le stelle si allineeranno per regalarvi un #UCLfeeling indimenticabile? Partecipa adesso!

I vincitori del Dream Final vedranno sollevare il trofeo da bordo campo AFP via Getty Images