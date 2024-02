Porto vs Arsenal, anteprimaottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Porto e Arsenal si affrontano mercoledì 21 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Porto - Arsenal in breve Quando: mercoledì 21 febbraio (21:00 CET)

Dove: Estadio do Dragão, Oporto

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League

Cosa devi sapere?

Vincitore del Gruppo B e in corsa per il titolo in Premier League, l'Arsenal volerà in casa del Porto carico di fiducia. I Gunners hanno vinto tutti e tre i precedenti incontri casalinghi contro i Dragoni senza subire gol, segnandone 11. Anche la squadra di Sérgio Conceição, però, ha motivo di essere ottimista avendo superato il girone a pari punti col Barcellona ed essendo ancora imbattuto contro l'Arsenal nelle tre partite giocate in casa (V2 P1).

In questa partita si affronteranno i migliori assistmen di questa Champions League (4): Bukayo Saka dell'Arsenal e Galeno del Porto. Oltre agli assist, Saka ha messo a segno tre reti, mentre Galeno quattro.

Tutti i gol del Porto in questa Champions League

Probabili formazioni

Porto: a seguire

In diffida: Fábio Cardoso, Pepê, João Mário

Arsenal: a seguire

In diffida: nessuno

Variazioni alle rose

Porto

Entrate: Zé Pedro, Otávio

Uscite: David Carmo, Fran Navarro

Arsenal

Entrate: Jurriën Timber

Uscite: Miguel Azeez, Lino Sousa, Khayon Edwards, Bradley Ibrahim, Zane Monlouis, Charles Sagoe Jr

Stato di forma

Porto

Forma: PVVVVP

Ultimo risultato: Porto - Rio Ave 0-0, 03/02, Primeira Liga

Classifica Primeira Liga

Arsenal

Forma: VVVSSS

Ultimo risultato: Arsenal - Liverpool 3-1, 04/02, Premier League

Classifica Premier League

Tutti i gol dell'Arsenal in Champions League

Le parole degli allenatori

Sérgio Conceição, allenatore Porto: "La cosa più importante è congratularmi con i miei giocatori perché ancora una volta siamo dove volevamo essere, tra le migliori 16 squadre d'Europa".

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Se qualcuno avesse detto all'inizio che ci saremmo qualificati con una partita d'anticipo, ci avremmo messo la firma. È stata una esperienza fantastica. La squadra ha giocato davvero molto bene".