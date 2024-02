Paris - Real Sociedad, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Paris e Real Sociedad si affrontano all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 14 febbraio.

Paris - Real Sociedad in breve Quando: mercoledì 14 febbraio (21:00 CET)

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Cosa: andata ottavi di finale di Champions League

Cosa devi sapere?

Il Paris è alla prima sfida contro la Real Sociedad ma ha molti giocatori che hanno militato in Liga. Luis Enrique ha anche affrontato più volte il club di San Sebastian quando allenava Celta e Barcellona, con un bilancio complessivo di V2 P2 S3. In nazionale ha anche allenato Álvaro Odriozola e Brais Méndez.

A differenza del Paris, la Real Sociedad ha superato la fase a gironi imbattuta (V3 P3), precedendo l'Inter per differenza reti e conquistando il primo posto nel Gruppo D. Dopo 20 anni è arrivata alla fase a eliminazione diretta – l'ultima esperienza si era conclusa con l'eliminazione contro il Lione con un 2-0 complessivo – mentre nel 1982/83 è approdata in semifinale ed è uscita contro l'Amburgo.

Tutti i gol del Paris in Champions League finora

Probabili formazioni

Paris: a seguire

Diffidati: Hakimi, Hernández, Škriniar, Ugarte

Real Sociedad: a seguire

Squalificato: Elustondo

Diffidati: Merino, Zubeldia

Variazioni alle rose

Paris

Entrate: Lucas Beraldo

Uscite: Nessuno

Real Sociedad

Entrate: Jon Mikel Aramburu, Sheraldo Becker, Javier Galán

Uscite: Gaizka Ayesa, Mohamed-Ali Cho, Aihen Muñoz

Stato di forma

Paris

Forma: VPVVVV

Risultato più recente: Strasburgo - Paris 1-2, 02/02, Ligue 1

Classifica Ligue 1



Real Sociedad

Forma: PPPVVV

Risultato più recente: Mallorca - Real Sociedad 0-0, 06/02, Coppa di Spagna

Classifica Liga



Tutti i gol della Real Sociedad nella fase a gironi di Champions League

Le parole degli allenatori

Luis Enrique, allenatore Paris: "Sono contento del sorteggio perché avevo tanta voglia di tornare in Spagna. Conosco molto bene la Real Sociedad, che ha diversi giocatori che sono stati con me in nazionale. Sappiamo che sarà difficile. Ha vinto un girone in cui c'era l'Inter, ultima finalista, ed è comunque riuscita ad arrivare prima".

Imanol Alguacil, allenatore Real Sociedad: "Per andare in finale devi giocare contro i migliori e il Paris è un'altra candidata. Ha un allenatore che stimo molto, ci conosce molto bene e anche noi lo conosciamo. Non potrebbe andar meglio. Immaginate lo shock se fossero eliminati? Dobbiamo giocare come contro l'Inter, che non è riuscita a vincere né in casa né in trasferta [1-1 e 0-0]: perché non possiamo riuscirci contro il Paris?"