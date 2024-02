PSV - Dortmund, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

PSV e Dortmund si affrontano all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 20 febbraio.

PSV - Dortmund in breve Quando: martedì 20 febbraio (21:00 CET)

Dove: PSV Stadion, Eindhoven

Cosa: andata ottavi di finale di Champions League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare PSV - Dortmund in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Peter Bosz farà i conti con il suo passato: l'attuale tecnico del PSV ha infatti lasciato l'Ajax per il BVB nel giugno 2017, ma è durato solo sei mesi perché la sua squadra non è riuscita a vincere nessuna delle sei partite della fase a gironi di Champions League.

Il PSV è in gran forma in Eredivisie (è imbattuto dalla prima giornata) ma spera di non ripetere l'unico precedente contro il Dortmund, che ha vinto 3-1 ad Eindhoven e pareggiato 1-1 in Germania nella prima fase a gironi 2002/2002. Il BVB di Edin Terzić, nel frattempo, spera che il ritorno di Jadon Sancho in prestito dal Manchester United dia inizio a un'altra volata verso le ultime fasi della massima competizione europea per club.

Tutti i gol del PSV nella fase a gironi di Champions League 

Probabili formazioni

PSV: a seguire

Diffidati: Boscagli, André Ramalho

Dortmund: a seguire

Diffidati: Hummels, Schlotterbeck

Variazioni alle rose

PSV

Entrate: Richard Ledezma, Jaden De Guzman, Conrad Egan-Riley

Uscite: Dantaye Gilbert, Fredrik Oppegård, Jason van Duiven, Yorbe Vertessen

Dortmund

Entrate: Jamie Bynoe-Gittens, Ian Maatsen, Jadon Sancho

Uscite: Hendry Blank, Giovanni Reyna

Stato di forma

PSV

Forma: PVSPVV

Risultato più recente: Ajax - PSV 1-1, 03/02, Eredivisie

Classifica Eredivisie



Dortmund

Forma: PVVVPP

Risultato più recente: Heidenheim - Dortmund 0-0, 02/02, Bundesliga

Classifica Bundesliga



Tutti i gol del Dortmund in Champions League finora

Le parole degli allenatori

Peter Bosz, allenatore PSV: "Qualunque squadra arrivi prima nel girone di Champions League è forte, ma molte non sarebbero state contente di essere sorteggiate contro di noi".

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "Sapevamo che ci sarebbero state sfide difficili in Champions League. Ora c'è il PSV, che vive una stagione perfetta. Conosciamo molto bene Peter Bosz, dai tempi del BVB e del Leverkusen. Non sarà facile giocare fuori casa visto il clima che si respira, ma sappiamo di avere grandi possibilità di passare il turno".