Lipsia - Real Madrid, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Lipsia e Real Madrid si affrontano all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 13 febbraio.

Lipsia - Real Madrid in breve Quando: martedì 13 febbraio (21:00 CET)

Dove: RB Arena, Lipsia

Cosa: andata ottavi di UEFA Champions League

Dove guardare Lipsia - Real Madrid in TV

Cosa devi sapere?

Il Real Madrid è stato campione d'Europa 14 volte ma sa per esperienza che giocare a Lipsia non è facile. Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi 2022/23; quella allenata da Carlo Ancelotti ha vinto 2-0 in Spagna grazie ai gol nel finale di Federico Valverde e Marco Asensio.

L'undici di Marco Rose, però, ha segnato due volte su calcio piazzato nei primi 20 minuti nella gara a campi invertiti e ha vinto 3-2. Come ha detto il portiere Thibaut Courtois: "Siamo scesi in campo un po' pigri, con poca intensità, e il Lipsia ce l'ha fatta pagare". Il tecnico del Lipsia ha aggiunto: "È stata una serata brillante. Sono contento che i ragazzi abbiano creduto in se stessi e siano stati premiati".

Tutti i gol del Lipsia nella fase a gironi di Champions League

Probabili formazioni

Lipsia: a seguire

Diffidati: Henrichs, Simakan

Real Madrid: a seguire

Diffidati: Bellingham, Camavinga

Variazioni alle rose

Lipsia

Entrate: El Chadaille Bitshiabu, Eljif Elmas, Leopold Zingerle

Uscite: Emil Forsberg, Lennart Johanns, Tino Kaufmann, Fabio Carvalho, Timo Werner

Real Madrid

Entrate: Nessuno

Uscite: Nessuno

Stato di forma

Lipsia

Forma: VSSSPV

Risultato più recente: Lipsia - Union Berlin 2-0, 04/02, Bundesliga

Real Madrid

Forma: PVVVSV

Risultato più recente: Real Madrid - Atlético Madrid 1-1, 04/02, Liga

Tutti i gol del Real Madrid in Champions League finora

Le parole degli allenatori

Marco Rose, allenatore Lipsia: "Il Real Madrid è un avversario difficile, ma è la Champions League; siamo felici di far ancora parte di questo torneo e faremo tutto il possibile. Conosciamo le qualità dei giocatori. Conosco molto bene Jude Bellingham, che mi piace molto. In due o tre mesi è diventato l'idolo dei tifosi".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Il Lipsia è una squadra che lotta e ha buone qualità individuali. Sta facendo bene in Bundesliga, sarà una bella battaglia. Contro il Manchester City è andato in vantaggio per 2-0 nella fase a gironi, quindi chiaramente ha molta qualità".