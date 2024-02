Lazio - Bayern, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Lazio e Bayern si affrontano all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 14 febbraio.

Lazio - Bayern in breve Quando: mercoledì 14 febbraio (21:00 CET)

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Cosa: andata ottavi di finale di Champions League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Lazio - Bayern in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La Lazio spera di evitare un brutto déjà vu contro il Bayern all'andata degli ottavi di Champions League. Nell'unico precedente tra le due squadre, che risale all'edizione 2020/21, i bavaresi hanno vinto 4-1 all'Olimpico con gol di Jamal Musiala e Leroy Sané, assicurandosi un 2-1 anche al ritorno.

Il Bayern di Thomas Tuchel è arrivato alla fase a eliminazione diretta da imbattuto nel Gruppo A (V5 P1), nonostante la dura battaglia in Bundesliga con il Leverkusen. La Lazio di Maurizio Sarri è arrivata seconda nel Gruppo E ma ultimamente è poco costante e ha perso terreno in Serie A.

Tutti i gol della Lazio nella fase a gironi di Champions League

Probabili formazioni

Lazio: a seguire

Squalificato: Renzetti

Diffidati: Castellanos, Patric, Guendouzi, Pedro

Bayern: a seguire

Diffidati: Boey, Davies, Goretzka

Variazioni alle rose

Lazio

Entrate: nessuno

Uscite: Andrea Petta

Bayern

Entrate: Sacha Boey, Eric Dier, Bryan Zaragoza

Uscite: Luca Denk, Leon Markert

Stato di forma

Lazio

Forma: SPSVVV

Risultato più recente: Atalanta 3-1 Lazio, 04/02, Serie A

Classifica Serie A



Bayern

Forma: VVVSVV

Risultato più recente: Bayern 3-1 Mönchengladbach, 03/02, Bundesliga

Classifica Bundesliga



Tutti i gol del Bayern in Champions League finora

Il parere degli esperti

Francesco Corda, reporter Lazio

A seguire

James Thorogood, reporter Bayern

A seguire

Le parole degli allenatori

Maurizio Sarri, allenatore Lazio: "Quando parlo della mancanza di potenza della mia squadra, non parlo solo a livello fisico, ma anche mentale. A volte siamo carenti su questi aspetti, anche se in molte altre statistiche siamo primi. Vedo squadre che non si muovono quanto noi, ma lo fanno con più accelerazione".

Thomas Tuchel, allenatore Bayern: "Non ho mai giocato contro la Lazio, aspettiamo con ansia questa sfida. Non dobbiamo lasciarci ingannare dalla classifica della Serie A. La Lazio è un club importante e ha grandi tifosi. Ha un allenatore molto esperto e sempre pronto a sorprenderti".