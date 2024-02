Inter - Atlético de Madrid, anteprima andata ottavi di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Inter e Atlético de Madrid si affronteranno martedì 20 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Inter - Atlético de Madrid in breve Quando: martedì 20 febbraio (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: andata ottavi di finale Champions League

Dove guardare Inter - Atlético de Madrid in TV

Scopri dove guardare la partita di UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

Le due squadre si incontrano solo per la seconda volta in una competizione UEFA per club: il primo incontro risale alla Supercoppa UEFA 2010, quando i campioni in carica di Europa League dell'Atlético si imposero 2-0 contro i campioni di Champions League dell'Inter allo Stade Louis II di Montecarlo, grazie ai gol di José Antonio Reyes e Sergio Agüero.

L'Inter di Simone Inzaghi ha superato la fase a gironi da imbattuta (V3 P3) ed è in vetta alla classifica della Serie A. L'Atlético procede a fasi altalenanti in Liga, ma ha superato il girone di Champions League senza mai perdere (V4 P2). L'allenatore Diego Simeone sarà entusiasta di tornare nello stadio dell'Inter, club con cui ha giocato dal 1997 al 1999, vincendo la Coppa UEFA nel 1997/98.

Tutti i gol dell'Inter in questa Champions League

Probabili formazioni

In diffida: Asllani, Martínez, Mkhitaryan

In diffida: Lino

Modifiche alle rose

Inter

Entrate: Tajon Buchanan

Uscite: Juan Cuadrado

Atlético de Madrid

Entrate: Gabriel Paulista, Horațiu Moldovan, Arthur Vermeeren

Uscite: Çağlar Söyüncü, Javier Galán, Ivo Grbić

Stato di forma

Inter

Forma: VVVVVV

Ultimo risultato: Inter - Juventus 1-0, 04/02, Serie A

Classifica Serie A

Atlético de Madrid

Forma: PVVVVV

Ultimo risultato: Real Madrid - Atlético de Madrid 1-1, 04/02, Liga

Classifica Liga

Tutti i gol dell'Atlético de Madrid nella fase a gironi

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter Inter

Alexandra Jonson, reporter Atlético de Madrid

Le parole degli allenatori

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "L'Atlético ha giocato due finali [di Champions League] negli ultimi dieci anni e ha una grande tradizione in questa competizione. Il nostro club non è da meno e vogliamo provare a sognare di nuovo per dare ancora gioia ai nostri tifosi. Saranno due battaglie. Lavoreremo per essere pronti".

Diego Simeone, allenatore Atlético de Madrid: "Sarà una sfida molto difficile. L'Inter è in grandissima forma in questo momento. Mi piace come gioca. L'anno scorso hanno fatto un grande cammino in questa competizione. Ho ancora dei bellissimi ricordi del mio periodo a Milano".