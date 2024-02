Napoli - Barcellona, anteprima andata ottavi di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Napoli e Barcellona si affronteranno mercoledì 21 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Napoli - Barcellona in breve Quando: mercoledì 21 febbraio (21:00 CET)

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League

Dove guardare Napoli - Barcellona in TV

Scopri dove guardare la partita di UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

Due degli ex club di Diego Armando Maradona si affrontano nello stadio che oggi porta il suo nome. I due club si sono incontrati in due precedenti sfide a eliminazione diretta UEFA: negli ottavi di finale della Champions League 2019/20 e negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League 2021/22, con il Barcellona che in entrambe le occasioni ha avuto la meglio.

Entrambe hanno avuto una stagione complicata. Lontano dalla corsa Scudetto, il Napoli ha cambiato allenatore a novembre, con il francese Rudi Garcia che ha lasciato il posto a Walter Mazzarri, tecnico che aveva già allenato i partenopei dal 2009 al 2013. In casa Barcellona, il tecnico Xavi Hernàndez ha annunciato il mese scorso che lascerà il Camp Nou a fine stagione, con la squadra che fatica a ripetere il cammino vittorioso in Liga della passata stagione.

Tutti i gol del Napoli in questa Champions League

Probabili formazioni

Napoli: a seguire

In diffida: nessuno

Barcellona: a seguire

In diffida: Ronald Araújo, Sergi Roberto, Ferran Torres, João Félix

Modifiche alle rose

Napoli

Entrate: Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Hamed Traorè

Uscite: Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin, Piotr Zieliński

Barcellona

Entrate: Unai Hernández, Vitor Roque, Pau Víctor

Uscite: nessuno

Stato di forma

Napoli

Forma: VPSVVS

Ultimo risultato: Napoli - Verona 2-1, 04/02, Serie A

Classifica Serie A

Barcellona

Forma: VVSSVV

Ultimo risultato: Alavés - Barcellona 1-3, 03/02, Liga

Classifica Liga

Tutti i gol del Barcellona in questa Champions League

Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Napoli

A seguire

Graham Hunter, reporter Barcellona

A seguire

Le parole degli allenatori

Walter Mazzarri, allenatore Napoli: "Tutte le squadre che si sono qualificate agli ottavi sono forti e quindi qualsiasi squadra sarebbe stata difficile da affrontare. Questo contro il Barcellona lo è particolarmente. Per il Napoli sarà una sfida affascinante".

Xavi Hernández, allenatore Barcellona: "Giocheremo contro i campioni d'Italia. Si trovano in una situazione simile alla nostra: al momento siamo 50 e 50. Hanno cambiato allenatore e ora c'è Mazzarri, che è più difensivista. Sarà una sfida complicata".