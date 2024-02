Variazioni alle rose di Champions League: Jadon Sancho per il Dortmund, Lucas Beraldo per il Paris

Le squadre ancora in gara in UEFA Champions League potevano inserire in rosa tre nuovi giocatori della lista A entro la mezzanotte CET di venerdì 2 febbraio.

Come incidono i cambi di rosa sul Fantasy Football? Potrai selezionare tutti i nuovi acquisti nella tua squadra per la fase a eliminazione diretta. Non dimenticare: puoi fare modifiche illimitate entro la scadenza di martedì 13 febbraio.

UEFA.com passa in rassegna le variazioni di tutte le squadre: clicca su quella che ti interessa per visualizzare la rosa completa. E ricorda: possono scendere in campo anche giocatori che hanno già partecipato alla fase a gironi di qualsiasi competizione.

Variazioni alle rose di Champions League

Entrate: Jurriën Timber

Uscite: Miguel Azeez, Lino Sousa, Khayon Edwards, Bradley Ibrahim, Zane Monlouis, Charles Sagoe Jr

Entrate: Gabriel Paulista, Horațiu Moldovan, Arthur Vermeeren

Uscite: Çağlar Söyüncü, Javier Galán, Ivo Grbić

Entrate: Unai Hernandez, Vitor Roque, Pau Victor Delgado

Uscite: nessuno

Entrate: Sacha Boey, Eric Dier, Bryan Zaragoza

Uscite: Luca Denk, Leon Markert

Entrate: Magnus Mattsson, Scott McKenna, Rúnar Rúnarsson

Uscite: Andreas Dithmer, Victor Froholdt, Valdemar Lund Jensen, Thomas Jørgensen, Mateo Tanlongo

Entrate: Jamie Bynoe-Gittens, Ian Maatsen, Jadon Sancho

Uscite: Hendry Blank, Giovanni Reyna

Entrate: Tajon Buchanan

Uscite: Juan Cuadrado

Entrate: nessuno

Uscite: Andrea Petta

Entrate: El Chadaille Bitshiabu, Eljif Elmas, Leopold Zingerle

Uscite: Emil Forsberg, Lennart Johanns, Tino Kaufmann, Fabio Carvalho, Timo Werner

Entrate: nessuno

Uscite: Kalvin Phillips

Entrate: Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Hamed Traore

Uscite: Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin, Piotr Zieliński

Entrate: Lucas Beraldo

Uscite: nessuno

Entrate: Zé Pedro, Otávio

Uscite: David Carmo, Fran Navarro

Entrate: Richard Ledezma, Jaden De Guzman, CJ Egan-Riley

Uscite: Dantaye Gilbert, Fredrik Oppegård, Jason van Duiven, Yorbe Vertessen

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Entrate: Jon Mikel Aramburu, Sheraldo Becker, Javier Galán

Uscite: Gaizka Ayesa, Mohamed-Ali Cho, Aihen Muñoz