Riepilogo fase a gironi di Champions League: il muro della Real Sociedad

La Real Sociedad è arrivata agli ottavi di finale di UEFA Champions League per la prima volta dal 2003/04 e ha vinto il Gruppo D senza sconfitte.

Ottavi di finale: Paris-Real Sociedad

La stagione finora

Primo posto Gruppo D: V3 P3 S0 GF7 GS2

Miglior marcatore: Brais Méndez (3)

20/09: Real Sociedad - Inter 1-1 – Méndez 4'; Martínez 87'

03/10: Salisburgo - Real Sociedad 0-2 – Oyarzabal 7', Méndez 27'

24/10: Benfica - Real Sociedad 0-1 – Méndez 63'

08/11: Real Sociedad - Benfica 3-1 – Merino 6', Oyarzabal 11', Barrenetxea 21'; Rafa Silva 49'

29/11: Real Sociedad - Salisburgo 0-0

12/12: Inter - Real Sociedad 0-0

La stagione in poche parole: il suo calcio offensivo e libero da schemi predefiniti è una ventata d'aria fresca per il calcio europeo.

Come gioca la Real Sociedad?

Imanol Alguacil usa spesso un 4-3-3 offensivo, chiedendo il possesso e pressando alto. Giocando con un'alta intensità fin dall'inizio, la maggior parte dei loro gol sono stati segnati nei dieci minuti iniziali. Nonostante abbiano dimostrato di poter dominare gli avversari, subire gol nei minuti finali e non riuscire a chiudere le partite, si sono rivelate le loro principali debolezze.

Brais Méndez – 39 punti

Aihen Muñoz – 37 punti

Igor Zubeldia – 36 punti

Highlights: Real Sociedad 3-1 Benfica

Statistiche

• Tra la seconda e la quarta giornata, la Real Sociedad ha vinto tre partite consecutive del girone di Champions League per la prima volta nella sua storia. In precedenza aveva giocato 11 gare della fase a gironi senza vincere.

• Con gol in casa contro il Benfica, Ander Barrenetxea è diventato il secondo marcatore più giovane della Real in Champions League a 21 anni e 316 giorni. Xabi Alonso aveva sette giorni in meno quando ha segnato contro il Galatasaray nel 2003.

• La Real Sociedad ha perso solo una delle ultime 13 partite della fase a gironi di una competizione europea (V9 P3).

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.