Riepilogo fase a gironi di Champions League: il PSV recupera da una partenza in sordina

Anche se il PSV ha temuto il peggio dopo la sconfitta per 4-0 in casa dell'Arsenal alla prima giornata, è rimasto imbattuto nelle cinque partite successive e si è classificato secondo dietro ai Gunners.

Ottavi di finale: PSV-Dortmund

La stagione finora

Highlights: Siviglia - PSV 2-3

Secondo posto Gruppo B: V2 P3 S1 GF8 GS10

Miglior marcatore: Luuk De Jong (2)

20/09: Arsenal - PSV 4-0 – Saka 8', Trossard 20', Jesus 38', Ødegaard 70'

03/10: PSV - Siviglia 2-2 – De Jong 86' (r), Teze 90'+5; Gudelj 68', En-Nesyri 87'

24/10: Lens - PSV 1-1 – Wahi 65'; Bakayoko 54'

08/11: PSV - Lens 1-0 – De Jong 12'

29/11: Siviglia - PSV 2-3 – Ramos 24', En-Nesyri 47'; Saibari 68', Gudelj 81' (aut.), Pepi 90'+2

12/12: PSV - Arsenal 1-1 – Vertessen 50'; Nketiah 42'

La stagione in poche parole: le spettacolari partite contro il Siviglia sono state il punto di svolta della stagione.

Come gioca il PSV?

Peter Bosz predilige il possesso palla e un gioco prettamente offensivo. Seguace di Johan Cruyff, gioca sempre col 4-3-3 e ha in Luuk de Jong l'uomo ideale per far girare la squadra. Come tante squadre moderne, la sua gioca con le ali invertite, con Noa Lang o Hirving Lozano (destri a sinistra) e Johan Bakayoko (mancino a destra) a cercare il capitano del PSV quando si accentrano.

Johan Bakayoko – 26 punti

Jordan Teze – 24 punti

Luuk De Jong, André Ramalho – 20 punti

Statistiche

• Il PSV non vinceva da 15 partite della fase a gironi di Champions League (P6 S9) prima di battere il Lens alla quarta giornata. Il suo ultimo trionfo era stato quello contro il CSKA Mosca a dicembre 2015.

• Il club olandese, inoltre, non vinceva da 15 trasferte di Champions League (dalla fase a gironi alla finale) dopo l'1-0 in casa del CSKA Moskva a novembre 2007 prima del 3-2 in casa del Siviglia alla quinta giornata.

• Alla quarta e alla quinta giornata, il PSV ha vinto due partite consecutive di Champions League (dalla fase a gironi alla finale) per la prima volta dalle tre consecutive del 2006/07.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.