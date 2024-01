Riepilogo fase a gironi di Champions League: il Porto rievoca il 2004

Il Porto si è classificato secondo nel Gruppo H e può continuare a sognare un altro trionfo in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dopo quelli del 1987 e del 2004.

Ottavi di finale: Porto - Arsenal

La stagione finora

Tutti i gol del Porto in Champions League finora

Secondo posto Gruppo H: V4 P0 S2 GF15 GS8

Migliori marcatori: Evanilson, Galeno (4)

19/09: Shakhtar Donetsk - Porto 1-3: Kelsy 13'; Galeno 8' 15', Taremi 29'

04/10: Porto - Barcellona 0-1: Ferran Torres 45'+1

25/10: Anversa - Porto 1-4: Alhassan Yussuf 37'; Evanilson 46' 69' 84', Eustáquio 54'

07/11: Porto - Anversa 2-0: Evanilson 32' (r), Pepe 90'+1

28/11: Barcellona - Porto 2-1: João Cancelo 32', João Félix 57'; Pepê 30'

13/12: Porto - Shakhtar Donetsk 5-3: Galeno 9' 43', Taremi 62', Pepe 75', Francisco Conceição 82'; Sikan 29', Eustáquio 72' (aut.), Eguinaldo 88'

La stagione in poche parole: ha festeggiato la qualificazione con una vittoria travolgente contro lo Shakhtar.

Come gioca il Porto?

Sérgio Conceição rimane fedele al suo 4-4-2, ma in base all’avversario o al tipo di partita, spesso modifica la tattica di gioco. La modifica più comune è quella di utilizzare un solo attaccante, con Evanilson che è il miglior marcatore della squadra. Terzini ed esterni sono anch’essi fondamentali per la fase offensiva, con Galeno e Pepê, quest'ultimo in grado di giocare come difensore o attaccante, mentre la coppia di centrocampo è creativa ma attenta alla fase difensiva in egual misura.

Galeno – 51 punti

Evanilson, Pepe – 31 punti

Taremi – 27 punti

Highlights: FC Porto - Shakhtar Donetsk 5-3

Statistiche

• Nella fase a gironi, nessun giocatore ha servito più assist dei quattro di Galeno.

• La tripletta di Evanilson contro l'Anversa alla quarta giornata è stata una delle uniche due della fase a gironi; l'altra è stata quella di João Mário del Benfica contro l'Inter.

• Pepe è diventato il marcatore più anziano di sempre nella competizione segnando contro l'Anversa a 40 anni e 254 giorni.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.