Riepilogo fase a gironi di Champions League: qualificazione sofferta per il Paris

Il Paris ha scavalcato Milan e Newcastle al secondo posto nel Gruppo F e si è assicurato in extremis la 12esima qualificazione consecutiva agli ottavi di finale.

Ottavi di finale: Paris - Real Sociedad

La stagione finora

Tutti i gol del Paris in Champions League finora

Secondo posto Gruppo F: V2 P2 S2 GF9 GS8

Miglior marcatore: Kylian Mbappé (3)

19/09: Paris - Dortmund 2-0: Mbappé 49' (r), Hakimi 58'

04/10: Newcastle - Paris 4-1: Almirón 17', Burn 39', Longstaff 50', Schär 90'+1; Hernández 56'

25/10: Paris - Milan 3-0: Mbappé 32', Kolo Muani 53', Lee 89'

07/11: Milan - Paris 2-1: Rafael Leão 12', Giroud 50'; Škriniar 9'

28/11: Paris - Newcastle 1-1: Mbappé 90'+8 (r); Isak 24'

13/12: Dortmund - Paris 1-1: Adeyemi 51'; Zaïre-Emery 56'

La stagione in poche parole: meglio tardi che mai, ma alla fine il Paris si è qualificato.

Come gioca il Paris?

Da quando è arrivato al Parc des Princes, Luis Enrique ha adottato un sistema di gioco basato sulla flessibilità tattica. Il suo 4-4-3 spesso si trasforma in un 3-4-3 in fase di possesso. La visione di gioco di Lucas Hernández sulla sinistra del reparto arretrato consente ad Achraf Hakimi di operare come centrocampista ausiliario. Un altro cambio di posizione vede Vitinha, che spesso occupa il posto a sinistra del centrocampo a tre, spostarsi all'esterno per consentire a Mbappé di muoversi negli spazi centrali.

Warren Zaïre-Emery – 35 punti

Milan Škriniar – 33 punti

Achraf Hakimi – 30 punti

Highlights: Paris-Milan 3-0

Statistiche

• Il Paris ha sempre segnato nelle ultime 49 partite della fase a gironi di Champions League: l'ultima gara senza reti è stata quella persa 1-0 in casa del Real Madrid a novembre 2015.

• A soli 25 anni, Mbappé ha già collezionato il quarto maggior numero di presenze in Champions League nella storia del club (58).

• Il Paris ha tirato in porta 106 volte nella fase a gironi. Solo Real Madrid (123) e Manchester City (132) hanno fatto meglio.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.