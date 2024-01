Riepilogo fase a gironi di Champions League: la conferma Napoli

Il Napoli ha superato in sicurezza un Gruppo C insidioso e ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva. L'obiettivo è andare oltre i quarti di finale del 2022/23.

Ottavi di finale: Napoli - Barcellona

La stagione finora

Tutti i gol del Napoli in Champions League finora

Secondo posto Gruppo C: V3 P1 S2 G10 GS9

Miglior marcatore: otto giocatori con un gol

20/09: Braga - Napoli 1-2: Bruma 84'; Di Lorenzo 45'+1, Niakaté 88' (aut.)

03/10: Napoli - Real Madrid 2-3: Østigård 19', Zieliński 54' (r); Vinícius Júnior 27', Bellingham 34', Meret 78' (aut.)

24/10: Union Berlin - Napoli 0-1: Raspadori 65'

08/11: Napoli - Union Berlin 1-1: Politano 39'; Fofana 52'

29/11: Real Madrid - Napoli 4-2: Rodrygo 11', Bellingham 22', Paz 84', Joselu 90'+4; Simeone 9', Zambo Anguissa 47'

12/12: Napoli - Braga 2-0: Serdar Saatçı 9' (aut.), Osimhen 33'

La stagione in poche parole: la squadra è meno spettacolare della scorsa stagione, ma la sua maggiore solidità potrebbe rivelarsi determinante.

Reporter di UEFA.com Il Napoli si è dimostrato solido nella fase a gironi, affrontando una serie di sfide difficili con autorità e maturità fin dall'inizio. Le vittorie in trasferta contro Braga e Union sono state fondamentali e la squadra ha sempre avuto il controllo del proprio destino. Il pareggio casalingo contro l'Union e la sconfitta a Madrid avrebbero potuto creare problemi, ma il Napoli ha vinto senza troppe difficoltà contro il Braga alla sesta giornata e ha confermato la qualificazione.

Come gioca il Napoli?

La tattica è l’ormai classico 4-3-3 dinamico, con qualità a centrocampo e sulle ali e con un centravanti potente a bucare le difese avversarie. Il Napoli può adattarsi alla partita, attendendo in profondità e colpendo in contropiede quando necessario, oppure controllare il possesso dettando il ritmo delle partite. L'obiettivo dei partenopei è liberare gli esterni nell'uno contro uno, con Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano che forniscono qualità e assist per concludere le azioni dal centro. Di Lorenzo è spesso un attaccante aggiunto, con il Napoli che cerca sempre di attaccare con il maggior numero di giocatori possibile.

Giovanni Di Lorenzo – 35 punti

Natan – 28 punti

Piotr Zieliński – 24 punti

Highlights: Napoli-Braga 2-0

Statistiche

• Il Napoli ha perso solo una delle ultime otto gare casalinghe di Champions League (V10 P5).

• Con il rigore contro il Real Madrid alla seconda giornata, Piotr Zieliński è diventato il terzo miglior marcatore del club in Champions League con sette gol.

• Il Napoli ha sempre segnato nelle ultime 22 partite casalinghe di Champions League. L'ultima gara interna senza reti è stata lo 0-0 contro la Dynamo Kyiv del 2016/17.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.