Riepilogo fase a gironi Champions League: i campioni in carica del Man City passano a punteggio pieno

Il Manchester City, campione in carica della UEFA Champions League, ha chiuso il Gruppo G a punteggio pieno segnando tre gol a partita.

Ottavi di finale: Copenhagen - Man City

La stagione finora

Tutti i gol del Man City in questa Champions League

Prima Gruppo G: V6 P0 S0 GF18 GS7

Miglior marcatore: Erling Haaland (5)

19/09: Man City - Crvena zvezda 3-1 – Álvarez 47' 60', Rodri 73'; Bukari 45'

04/10: Lipsia - Man City 1-3 – Openda 48'; Foden 25', Álvarez 84', Doku 90'+2'

25/10: Young Boys - Man City 1-3 – Elia 52'; Akanji 48', Haaland 67' (rig.) 86'

07/11: Man City - Young Boys 3-0 – Haaland 23' (rig.) 51', Foden 45'+1'

28/11: Man City - Lipsia 3-2 – Haaland 54', Foden 70', Álvarez 87'; Openda 13' 33'

13/12: Crvena zvezda - Man City 2-3 – IB Hwang 76', Katai 90'+1'; Hamilton 19', Bobb 62', Phillips 85' (rig.)

La stagione in poche parole: non sarà facile per nessuno togliere lo scettro di campioni in carica alla squadra di Pep Guardiola.

Come gioca il Man City



Il City in genere viene schierato col 4-1-4-1, ma Guardiola utilizza spesso qualche piccolo accorgimento come i terzini invertiti, i centrali che si inseriscono a centrocampo e gli esterni che si muovono internamente ed esternamente per eludere le marcature. Se in giornata, il City è semplicemente inarrestabile.

Phil Foden – 38 punti

Erling Haaland – 37 punti

Rico Lewis – 27 punti

Highlights: Man City -Young Boys 3-0 

Statistiche

• Nella sesta giornata, il Man City ha allungato la sua imbattibilità in Europa a 20 partite, un nuovo record per una squadra inglese.

• Alla quinta giornata Haaland è diventato il più giovane a segnare 40 gol in Champions League (dalla fase a gironi in poi), essendoci riuscito a 23 anni e 130 giorni; c’è inoltre riuscito nel minor numero di partite (35) rispetto a tutti gli altri nella storia della competizione.

• Il Man City è imbattuto nelle ultime 28 partite di Champions League nel proprio stadio (V26 P2), dalla sconfitta per 2-1 contro il Lione nella prima giornata del 2018/19. Inoltre ha sempre segnato in casa nella fase a gironi della Champions League (39 partite).

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.