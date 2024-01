EA SPORTS FC™ annuncia l'ampliamento del programma eChampions League

EA SPORTS™ FC Pro annuncia un entusiasmante ampliamento del programma della eChampions League. A maggio, i migliori concorrenti europei di EA SPORTS FC™ 24 rappresenteranno le squadre di calcio più prestigiose d'Europa sul campo virtuale.

Panoramica della stagione eCL 2024

La prossima edizione della eCL sarà la più ambiziosa organizzata finora, con un montepremi di 280.000 dollari, un format unico incentrato sui club, l'aggiunta dell'FC Pro Draft e altro ancora. Per la prima volta, la eChampions League sarà riservata esclusivamente ai club di calcio. Le competizioni FC Pro League di tutta Europa fungeranno da campo di battaglia per le qualificazioni, replicando il format della UEFA Champions League.

La fase a gironi e quella a eliminazione diretta culmineranno nelle più grandi finals di eCL viste fino ad oggi, ospitate dal vivo a Londra prima della finale di Champions League allo stadio di Wembley.

Proprio come nell'FC Pro Open, anche la eChampions League presenterà l'FC Pro Draft. Saranno introdotti requisiti di creazione delle squadre a tema Champions League, imponendo ai concorrenti di lavorare entro un budget stabilito in base ai valori di mercato dei trasferimenti per scegliere i giocatori della UEFA Champions League Ultimate Team™ del proprio roster. Dalla fase a gironi, l'eChampions League FC Pro Draft consentirà ai giocatori di mettere alla prova la propria conoscenza e creatività calcistica mentre cercano di formare e adattare costantemente le squadre verso le finals di eCL.

FC Pro League (febbraio – aprile)

La novità di questa edizione è che i giocatori che partecipano alle FC Pro League avranno l'opportunità di avanzare alla fase a gironi della eChampions League. I concorrenti che rappresentano i club dei programmi partner dei campionati europei – come ePremier League, Virtual Bundesliga, eLigue 1, LaLiga FC Pro, eSerie A TIM, KPN eDivisie e altri – cercheranno di assicurarsi un posto nella fase a gironi attraverso i risultati nella competizione nazionale.

Altra novità è che gli otto club dei quarti di finale di Champions League 2023/24 saranno invitati direttamente alla competizione virtuale e avranno la possibilità di sfidarsi contro i migliori d'Europa sia sul campo virtuale che su quello reale.

Fase a gironi (11-12 maggio)

I concorrenti qualificati andranno a Londra per affrontarsi in un round robin di due giorni a otto gironi per determinare chi passerà alla fase a eliminazione diretta.

Fase a eliminazione diretta (18-19 maggio)

I migliori 24 giocatori torneranno a Londra per un torneo a eliminazione diretta di due giorni. I migliori otto staccheranno il biglietto per le finals di eCL e avranno la possibilità di guadagnarsi un posto nella leggenda.

Finals di eCL (29 maggio)

La eCL porta gli eSport calcistici in uno dei mercati più popolari del calcio prima della finale di Champions League. I migliori concorrenti europei dell'EA SPORTS FC si affronteranno sul campo virtuale in diretta dal Magazine London. Migliaia di tifosi potranno assistere al torneo a eliminazione diretta, che determinerà chi alzerà il trofeo eCL e si aggiudicherà una ricca quota del montepremi di 280.000 dollari (USD). A seguire maggiori dettagli sulla vendita dei biglietti.

Come possono partecipare i tifosi?

Proprio come nelle altre competizioni FC Pro, anche i tifosi che si sintonizzano da casa avranno l'opportunità di guadagnare esclusivi Twitch Drop eCL, sbloccando oggetti a tema eCL come i kit dei giocatori. Le partite verranno trasmesse in diretta streaming su www.twitch.tv/easportsfc, https://www.youtube.com/@EASPORTSFCPro e www.youtube.com/UEFA, nonché dai media partner della Champions League di tutto il mondo.

Scopri di più

Per saperne di più sulla eCL 2024, visita https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-pro. Le regole ufficiali della fase a gironi, della fase a eliminazione diretta e delle finals saranno disponibili a tempo debito.