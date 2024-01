Riepilogo fase a gironi di Champions League: le sfide in casa fondamentali per la Lazio

La Lazio parteciperà alla fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League per la terza volta in 23 anni. Le ottime prestazioni nelle partite in casa l'hanno aiutata a conquistare il secondo posto nel Gruppo E.

Ottavi di finale: Lazio - Bayern

La stagione finora

Tutti i gol della Lazio nella fase a gironi di Champions League

Seconda Gruppo E: V3 P1 S2 GF7 GS7

Miglior marcatore: Ciro Immobile (3)

19/09: Lazio - Atlético de Madrid 1-1 – Provedel 90'+5'; Barrios 29'

04/10: Celtic - Lazio 1-2 – Furuhashi 12'; Vecino 29', Pedro Rodríguez 90'+5'

25/10: Feyenoord - Lazio 3-1 – Giménez 31' 74', Zerrouki 45'+2'; Pedro Rodríguez 83'(rig.)

07/11: Lazio - Feyenoord 1-0 – Immobile 45'+1'

28/11: Lazio - Celtic 2-0 – Immobile 82' 85'

13/12: Atlético de Madrid - Lazio 2-0 – Griezmann 6', Lino 51'

La stagione in poche parole: due vittorie propiziate da un sontuoso Immobile sono valse un posto alla fase a eliminazione diretta.

L'opinione dei reporter di UEFA.com I risultati della Lazio allo Stadio Olimpico, dove ha raccolto sette punti su dieci nel Gruppo E, sono stati determinanti per la qualificazione. Il protagonista assoluto dei biancocelesti è stato Ciro Immobile, autore dell’unico gol contro il Feyenoord alla quarta giornata e di una doppietta nei minuti finali contro il Celtic (da subentrato). Le due vittorie sono arrivate dopo la pesante sconfitta di Rotterdam, ma la squadra di Maurizio Sarri aveva già dimostrato tutto il suo carattere pareggiando contro l'Atlético nei minuti di recupero grazie a uno straordinario colpo di testa del portiere Ivan Provedel.

Come gioca la Lazio



Sarri predilige il 4-3-3. Luis Alberto è quello che ha più libertà di movimento nel centrocampo a tre, mentre Patric e Alessio Romagnoli garantiscono solidità alla mediana, con Provedel che costituisce una base affidabile per la retroguardia. I successi della Lazio nel 2022/23 sono stati costruiti su una difesa solida (ha chiuso lo scorso campionato con 21 clean sheet) e sui dieci gol di Mattia Zaccagni in campionato: due elementi che i biancocelesti faticano a ritrovare in questa stagione.

Ivan Provedel – 28 punti

Ciro Immobile – 27 punti

Manuel Lazzari, Patric – 22 punti

Highlights: Lazio - Celtic 2-0

Statistiche

• Nessuna delle ultime 44 partite della Lazio nella fase a gironi di Champions League (comprese anche prima e seconda fase a gironi) è terminata a reti bianche.

• Nella quarta e quinta giornata, la Lazio ha vinto due partite consecutive della fase a gironi della Champions League per la prima volta dal 2001/2002.

• Immobile ha segnato otto gol nelle ultime 11 presenze in Champions League (dalla fase a gironi in poi).

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.