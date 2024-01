Riepilogo fase a gironi di Champions League: l'Inter supera il girone da imbattuta

Finalista della passata edizione, l'Inter ha superato il Gruppo D di UEFA Champions League come seconda del girone senza perdere una sola partita.

Ottavi di finale: Inter - Atlético de Madrid

La stagione finora

Tutti i gol dell'Inter in questa Champions League

Seconda Gruppo D: V3 P3 S0 GF8 GS5

Miglior marcatore: Lautaro Martínez, Alexis Sánchez (2)

20/09: Real Sociedad - Inter 1-1 – Méndez 4'; Lautaro Martínez 87'

03/10: Inter - Benfica 1-0 – Thuram 62'

24/10: Inter - Salisburgo 2-1 – Alexis Sánchez 19', Hakan Çalhanoğlu 64'(rig.); Gloukh 57'

08/11: Salisburgo - Inter 0-1 – L. Martínez 85' (rig.)

29/11: Benfica - Inter 3-3 – João Mário 5' 13' 34'; Arnautović 51', Frattesi 58', Alexis Sánchez 72' (rig.)

12/12: Inter - Real Sociedad 0-0

La stagione in poche parole: qualità e fiducia nei propri mezzi sono il segreto dell’Inter, finalista della passata stagione.

L'opinione dei reporter di UEFA.com Dopo aver tenuto testa al Manchester City in finale di UEFA Champions League, l’Inter ha fatto tesoro di quella sconfitta e in questa stagione sembra essere cresciuta dal punto di vista della sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. I nerazzurri hanno giocato con grande autorità nella fase a gironi, conquistando un posto nella fase a eliminazione diretta con due partite di anticipo. Dopo il combattuto pareggio con la Real Sociedad nella prima giornata, l'Inter ha vinto tre partite consecutive grazie a un Lautaro Martínez in gran forma. La sua presenza è molto più importante e decisiva di quanto dicano i soli due gol fatti.

Come gioca l’Inter



L’Inter gioca con un 3-5-2, in cui i terzini sono chiamati a coprire l'intera fascia. Non sorprende quindi che Simone Inzaghi li sostituisca spesso durante le partite, con Matteo Darmian - o Juan Cuadrado se disponibile e in forma - e Carlos Augusto come alternative a Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Nel trio di centrocampo, Hakan Çalhanoğlu è il regista basso, mentre Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan guidano il pressing e supportano gli attaccanti. Arrivato in estate, Marcus Thuram non ha perso tempo e si è rivelato il partner d'attacco perfetto per Lautaro Martínez.

Francesco Acerbi – 28 punti

Hakan Çalhanoğlu, Yann Sommer – 26 punti

Carlos Augusto – 25 punti

Highlights: Salisburgo - Inter 0-1

Statistiche

• Il gol del pari dell'Inter contro la Real Sociedad nella prima giornata è stato il suo 200° in Champions League (dalla fase a gironi in poi).

• La vittoria dei nerazzurri sul Salisburgo nella terza giornata è stata la centesima in Coppa dei Campioni/Champions League (comprese le qualificazioni).

• Segnando il suo 16esimo gol in Champions League contro il Salisburgo, Alexis Sánchez è diventato il miglior marcatore cileno nella storia della competizione.

Variazioni alle rose

