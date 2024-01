Riepilogo fase a gironi Champions League: il Dortmund ha vinto un girone d'acciaio

Il Dortmund ha raggiunto gli ottavi di finale di UEFA Champions League per la quinta volta nelle ultime sei stagioni, dopo aver superato in grande stile un girone che comprendeva Milan, Newcastle e Paris.

Ottavi di finale: PSV - Dortmund

La stagione finora

Tutti i gol del Dortmund in questa Champions League

Prima Gruppo F: V3 P2 S1 GF7 GS4

Miglior marcatore: Karim Adeyemi (2)

19/09: Paris - Dortmund 2-0 – Mbappé 49'(rig.), Hakimi 58'

04/10: Dortmund - Milan 0-0

25/10: Newcastle - Dortmund 0-1 – Nmecha 45'

07/11: Dortmund - Newcastle 2-0 – Füllkrug 26', Brandt 79'

28/11: Milan - Dortmund 1-3– Chukwueze 37'; Reus 10'(rig.), Bynoe-Gittens 59', Adeyemi 69'

13/12: Dortmund - Paris 1-1 – Adeyemi 51'; Zaïre-Emery 56'

La stagione in poche parole: tre vittorie consecutive dopo un inizio difficile sono valse un posto nella fase a eliminazione diretta.

Come gioca il Dortmund

Consapevole della difficoltà del girone, alla prima giornata contro il Paris, il BVB ha impostato la gara sul contropiede e una difesa a tre, ma ha cambiato in corso d’opera inserendo un vero numero 9 al posto di due mezze punte e i frutti si sono visti immediatamente. Da allora si sono affidati a una difesa a quattro e tre centrocampisti centrali, con esterni rapidi come Donyell Malen e Jamie Bynoe-Gittens.

Mats Hummels – 40 punti

Gregor Kobel – 32 punti

Nico Schlotterbeck – 30 punti

Highlights: Milan -Dortmund 1-3 

Statistiche

• Nella quinta giornata, il Dortmund ha vinto una partita di Champions League in Italia per la prima volta dalla vittoria per 1-0 in trasferta contro il Milan nel marzo 2003.

• Il Dortmund ha perso due delle ultime 19 partite casalinghe in Champions League (V10 P7).

• Il Dortmund ha mantenuto 12 volte la porta inviolata in casa nelle ultime 18 partite casalinghe della fase a gironi di Champions League.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.