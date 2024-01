Riepilogo fase a gironi Champions League: il Copenhagen contro ogni pronostico

Il Copenaghen è stato uno dei protagonisti della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24: la squadra di Jacob Neestrup ha entusiasmato i tifosi con un calcio offensivo che ha qualificato la squadra agli ottavi di finale.

Ottavi di finale: Copenhagen - Man City

La stagione finora

Highlights: Copenhagen - Man United 4-3

Seconda Gruppo A: V2 P2 S2 GF8 GS8

Miglior marcatore: Lukas Lerager (3)

20/09: Galatasaray - Copenhagen 2-2 – Boey 86', Tetê 88'; Elyounoussi 35', Diogo Gonçalves 58'

03/10: Copenhagen - Bayern 1-2 – Lerager 56'; Musiala 67', Tel 83'

24/10: Man United - Copenhagen 1-0 – Maguire 72'

08/11: Copenhagen - Man United 4-3 – Elyounoussi 45', Diogo Gonçalves 45'+9'(rig.), Lerager 83', Bardghji 87'; Højlund 3' 28', Bruno Fernandes 69'(rig.)

29/11: Bayern - Copenhagen 0-0

12/12: Copenhagen - Galatasaray 1-0 – Lerager 58'

La stagione in poche parole: rinato nelle ultime giornate, ha fatto del Parken il suo fortino.

Come gioca il Copenhagen



Il Copenaghen non ha dei top player assoluti come altre squadre, ma uno spirito di gruppo che l'ha aiutato a superare i momenti più difficili. Jakub Neestrup ha dato una mentalità più offensiva rispetto alle precedenti partecipazioni alla fase a gironi. Non hanno segnato un solo gol da calcio d'angolo o palla inattiva, ma i cross sono stati uno strumento d'attacco essenziale. Ancora più importante è il fatto che non si arrendono mai, cercando continuamente il gol sino al fischio finale.

Lukas Lerager – 34 punti

Mohamed Elyounoussi, Rasmus Falk – 32 punti

Diogo Gonçalves, Denis Vavro – 29 punti

Highlights: Copenhagen - Galatasaray 1-0 

Statistiche

• Il Copenaghen ha superato il girone di Champions League per la seconda volta nella sua storia dopo il 2010/11. È l'unico club danese ad essersi classificato tra le prime due di Champions League.

• Il Copenaghen ha messo fine al record di 17 vittorie del Bayern nella fase a gironi della Champions League, pareggiando alla quinta giornata.

• L'attaccante Falk ha percorso 79,4 km in tutta la fase a gironi, più di ogni altro giocatore.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.