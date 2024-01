Riepilogo fase a gironi Champions League: prosegue l'imbattibilità del Bayern

Il Bayern ha disputato l'ennesima grande fase a gironi di UEFA Champions League, qualificandosi ancora una volta agli ottavi di finale.

Ottavi di finale: Lazio - Bayern

La stagione finora

Tutti i gol del Bayern in questa Champions League

Prima Gruppo A: V5 P1 S0 GF12 GS6

Miglior marcatore: Harry Kane (4)

20/09: Bayern - Man United 4-3 – Sané 28', Gnabry 32', Kane 53'(rig.), Tel 90'+2'; Højlund 49', Casemiro 88' 90'+5'

03/10: Copenhagen - Bayern 1-2 – Lerager 56'; Musiala 67', Tel 83'

24/10: Galatasaray - Bayern 1-3 – Icardi 30'(rig.); Coman 8', Kane 73', Musiala 79'

08/11: Bayern - Galatasaray 2-1 – Kane 80' 86'; Bakambu 90'+3'

29/11: Bayern - Copenhagen 0-0

12/12: Man United - Bayern 0-1 – Coman 70'

La stagione in poche parole: Kane si è inserito perfettamente in una squadra che, come sempre, ha superato in scioltezza la fase a gironi.

Come gioca il Bayern



Thomas Tuchel ha predicato un calcio "veloce e fluido" da quando è arrivato la scorsa stagione, con passaggi verticali taglienti in uscita dalle retrovie e una grande incisività in attacco. Kane si è rivelato il pezzo mancante: non solo per i suoi gol, ma anche per la sua capacità di arretrare e collegare i reparti, consentendo al Bayern di sfruttare al meglio la sua velocità e le fasce.

Harry Kane – 41 punti

Kingsley Coman, Joshua Kimmich – 32 punti

Dayot Upamecano – 29 punti

Highlights: Man United - Bayern 0-1

Statistiche

• Il Bayern ha vinto alla prima giornata in ognuna delle ultime 20 edizioni di Champions League. L'ultima volta che non ci è riuscito è stato nel settembre 2002, quando ha perso 3-2 in casa contro il Deportivo La Coruña.

• Alla prima giornata, Thomas Müller è diventato il terzo giocatore nella storia a vincere 100 partite in Champions League (in 143 partite) dopo Cristiano Ronaldo (115 in 183) e Iker Casillas (101 in 177).

• Il Bayern è imbattuto nella fase a gironi di Champions League da 40 partite (V36 P4), ovvero dalla sconfitta per 3-0 contro il Paris del settembre 2017. Aveva anche vinto 17 partite consecutive nella fase a gironi, che è anche un record, prima del pareggio con il Copenaghen nella quinta giornata.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.