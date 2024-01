Riepilogo fase a gironi Champions League: il Barcellona torna alla fase a eliminazione diretta

Il Barcellona è tornato agli ottavi di finale di UEFA Champions League per la prima volta dalla stagione 2020/21, dopo aver vinto quattro delle sei partite disputate e aver conquistato la vetta del Gruppo H.

Ottavi di finale: Napoli - Barcellona

La stagione finora

Tutti i gol del Barcellona in questa Champions League

Prima Gruppo H: V4 P0 S2 GF12 GS6

Migliori marcatori: Ferran Torres, João Félix (3)

19/09: Barcellona - Anversa 5-0 – João Félix 11' 66', Lewandowski 19', Bataille 22'(aut.), Gavi 54'

04/10: Porto - Barcellona 0-1 – Ferran Torres 45'+1'

25/10: Barcellona - Shakhtar Donetsk 2-1 – Ferran Torres 28', López 36'; Sudakov 62'

07/11: Shakhtar Donetsk - Barcellona 1-0 – Sikan 40'

28/11: Barcellona - Porto 2-1 – João Cancelo 32', João Félix 57'; Pepê 30'

13/12: Anversa - Barcellona 3-2 – Vermeeren 2', Janssen 56', Ilenikhena 90'+2'; Ferran Torres 35', Guiu 90'+1'

La stagione in poche parole: un sereno ritorno agli ottavi di finale dopo tre anni di assenza.

Come gioca il Barcellona



Condizionato da ripetuti infortuni che gli hanno impedito di schierare il prediletto 4-3-3, Xavi ha dovuto apportare costanti modifiche tattiche alla ricerca di una squadra solida e creativa. Il modulo che emerge, in particolare nelle gare decisive, prevede una difesa a quattro ma con tre centrali, in modo che il laterale diventi un centrocampista aggiunto o un esterno in un 3-4-3, oppure (come si è visto nella vittoria casalinga contro il Porto) in un 2-3-5 con João Cancelo esterno e Pedri interno.

João Cancelo – 37 punti

İlkay Gündoğan – 28 punti

João Félix – 25 punti

Highlights: Barcellona - FC Porto 2-1

Statistiche

• Il Barcellona ha vinto tutte e tre le partite casalinghe in un girone di Champions League per la prima volta dalla stagione 2017/18.

• Alla terza giornata, il Barcellona è diventato il terzo club dopo Real Madrid e Bayern a vincere 200 partite in Coppa dei Campioni (qualificazioni incluse).

• Nella seconda giornata, Lamine Yamal del Barcellona (16 anni e 83 giorni) è diventato il più giovane a partire titolare in Champions League, superando il record di Celestine Babayaro di tre giorni.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.