Riepilogo fase a gironi di Champions League: l'Atlético de Madrid agli ottavi da imbattuto

L'Atlético de Madrid, tre volte finalista di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, in questa fase a gironi ha vinto quattro partite e pareggiato due, qualificandosi agli ottavi dove affronterà l'Inter.

Ottavi di finale: Inter - Atlético de Madrid

La stagione finora

Tutti i gol dell'Atlético de Madrid nella fase a gironi di questa Champions League

Prima Gruppo E: V4 P2 S0 GF17 GS6

Miglior marcatore: Álvaro Morata (5)

19/09: Lazio - Atlético de Madrid 1-1 – Provedel 90'+5'; Barrios 29'

04/10: Atlético de Madrid - Feyenoord 3-2 – Morata 12' 47', Griezmann 45'+4'; Hermoso 7' (aut.), Hancko 34'

24/10: Celtic - Atlético de Madrid 2-2 – Furuhashi 4', Palma 28'; Griezmann 25', Morata 53'

07/11: Atlético de Madrid - Celtic 6-0 – Griezmann 6' 60', Morata 45'+2' 76', Lino 66', Saúl Ñíguez 84'

28/11: Feyenoord - Atlético de Madrid 1-3 – Wieffer 77'; Geertruida 14'(aut.), Hermoso 57', Giménez 81'(aut.)

13/12: Atlético de Madrid - Lazio 2-0 – Griezmann 6', Lino 51'

La stagione in poche parole: si è qualificato in anticipo lasciandosi alle spalle la delusione dell’anno scorso.

Come gioca l'Atlético

Un tempo noto per le sue capacità difensive, l'Atlético non è più così. Con terzini di qualità in un 5-3-2 tipicamente offensivo, in questa stagione ha fatto scintille in attacco, malgrado qualche vulnerabilità in difesa. L’infermeria piena, anche di giocatori importanti, ha imposto un ampio turnover a Simeone, che ne ha risentito soprattutto nel reparto arretrato.

Antoine Griezmann – 36 punti

Álvaro Morata – 34 punti

Samuel Lino, Nahuel Molina – 33 punti

Highlights: Atlético de Madrid - Lazio 2-0

Statistiche

• Il trionfo per 6-0 sul Celtic è stato il più ampio di sempre dell'Atlético in una competizione UEFA dalla sua prima partita in assoluto, vinta 8-0 contro il Drumcondra nel settembre 1958 all'andata del turno preliminare di Coppa dei Campioni.

• Quella partita è stata anche la prima volta che l'Atlético ha segnato sei gol in una gara di Champions League (dalla fase a gironi alla finale).

• Per la prima volta in carriera, Griezmann ha segnato in tre partite consecutive di Champions League (seconda, terza e quarta giornata).

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.