Riepilogo fase a gironi di Champions League: il grande ritorno dell'Arsenal

L'Arsenal ha fatto un ritorno trionfale in UEFA Champions League vincendo il Gruppo B con risultati prestigiosi e grandi prestazioni.

Ottavi di finale: Porto - Arsenal

La stagione finora

Tutti i gol dell'Arsenal nella fase a gironi di Champions League

Prima Gruppo B: V4 P1 S1 GF16 GS4

Miglior marcatore: Gabriel Jesus (4)

20/09: Arsenal - PSV 4-0 – Saka 8', Trossard 20', Jesus 38', Ødegaard 70'

03/10: Lens - Arsenal 2-1 – Thomasson 25', Wahi 69'; Jesus 14'

24/10: Siviglia - Arsenal 1-2 – Gudelj 58'; Martinelli 45'+4', Jesus 53'

08/11: Arsenal - Siviglia 2-0 – Trossard 29', Saka 64'

29/11: Arsenal - Lens 6-0 – Havertz 13', Jesus 21', Saka 23', Martinelli 27', Ødegaard 45'+1', Jorginho 86' (rig.)

12/12: PSV - Arsenal 1-1 – Vertessen 50'; Nketiah 42'

La stagione in poche parole: la squadra è forte sia in attacco che in difesa, ma le partite più difficili ancora devono arrivare.

Come gioca l’Arsenal

In questa stagione, Mikel Arteta ha dimostrato di avere molto in comune sia con il leggendario George Graham che con Arsène Wenger, il suo mentore. L'arrivo di Declan Rice e il ritorno di William Saliba hanno regalato ai Gunners un grosso vantaggio e la capacità di superare le avversità. La squadra non gioca più con la leggerezza dell'anno scorso ma è molto solida, lucida e quindi più pericolosa.

Bukayo Saka – 43 punti

Gabriel Jesus – 37 punti

Gabriel, William Saliba – 31 punti

Highlights: Arsenal - Lens 6-0

Statistiche

• Nel 6-0 contro il Lens, per la prima volta l'Arsenal ha avuto sei marcatori diversi in una partita di Champions League (dalla fase a gironi in poi).

• In quella partita, l'Arsenal è diventata anche la prima squadra inglese ad aver chiuso il primo tempo in vantaggio di cinque gol in Champions League (dalla fase a gironi in poi).

• L'Arsenal ha segnato in ognuna delle ultime 23 partite della fase a gironi di Champions League.

Variazioni alle rose

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di venerdì 2 febbraio 2024. Dal 2018/19, i calciatori possono aver già giocato nella competizione con un altro club, anche se ancora in gara. Quando la UEFA avrà approvato tutte le variazioni delle squadre in ogni competizione, l'elenco completo delle entrate e delle uscite sarà pubblicato su UEFA.com.