Kane, Mbappé, Haaland: chi è stato il miglior marcatore del 2023?

Harry Kane e Kylian Mbappé sono stati i migliori marcatori europei per club e nazionale nel 2023. Kane ha segnato un totale di 52 gol con Tottenham, Bayern e Inghilterra negli ultimi 12 mesi, mentre Mbappé ha segnato lo stesso numero di reti con Paris e Francia.

Erling Haaland è appena dietro i due attaccanti con 50 reti per Manchester City e Norvegia.

Chi è stato il miglior marcatore del 2023 (sommando club e nazionale)?

52 in 57 partite Harry Kane (Tottenham/Bayern e Inghilterra)

52 in 53 Kylian Mbappé (Paris e Francia)

50 in 60 Erling Haaland (Manchester City e Norvegia)

40 in 60 Romelu Lukaku (Inter/Roma e Belgio)

39 in 64 Santiago Giménez (Feyenoord e Mexico)

37 in 67 Lautaro Martínez (Inter e Argentina)

36 in 47 Mauro Icardi (Galatasaray)

36 in 63 Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar e Grecia)

36 in 61 Mohamed Salah (Liverpool e Egypt)

34 in 47 Victor Osimhen (Napoli e Nigeria)

32 in 51 Luuk de Jong (PSV Eindhoven)

31 in 54 Hugo Cuypers (Gent)

Un classico gol alla Mbappé

Vengono considerati i club di massima serie dei primi 15 campionati europei (comprese le coppe nazionali, escluse le qualificazioni UEFA e le amichevoli) e le nazionali maggiori (comprese le amichevoli).

Chi è stato il miglior marcatore di tutte le competizioni UEFA maschili (per club e nazionali) nel 2023?

21 Romelu Lukaku

18 Erling Haaland

13 Zeki Amdouni

12 Rasmus Højlund

12 Harry Kane

12 Kylian Mbappé

Miglior marcatore: i 14 gol di Lukaku con il Belgio

Chi è stato il miglior marcatore delle competizioni UEFA maschili per club nel 2023 (dalla fase a gironi alla finale)?

12 Erling Haaland

10 Gift Orban

7 Zeki Amdouni

7 Victor Boniface

7 Arthur Cabral

7 Romelu Lukaku

7 Vangelis Pavlidis

6 Hugo Cuypers

6 João Pedro

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League 2022/23

Chi sono stati i migliori marcatori di ogni competizione UEFA maschile per club nel 2023?

UEFA Champions League: Erling Haaland, Manchester City (12)

UEFA Europa League: Victor Boniface, Leverkusen (7)

UEFA Europa Conference League: Gift Orban, Gent (10)