Cosa guardare agli ottavi di finale di Champions League

Il sorteggio di dicembre degli ottavi ha definito gli accoppiamenti delle 16 squadre ancora in corsa in UEFA Champions League.

In questo articolo vi raccontiamo gli spunti più interessanti della prima tornata di partite.

Calendario ottavi di finale

Accoppiamenti ottavi di finale di Champions League

Porto (POR) - Arsenal (ENG)

Napoli (ITA) - Barcellona (ESP)

Paris (FRA) - Real Sociedad (ESP)

Inter (ITA) - Atlético de Madrid (ESP)

PSV (NED) - Dortmund (GER)

Lazio (ITA) - Bayern (GER)

Copenhagen (DEN) - Man City (ENG)

Lipsia (GER) - Real Madrid (ESP)

Il Copenhagen si prepara alla rivincita col City

Dopo la cocente sconfitta per 5-0 contro il Manchester City nella terza giornata della fase a gironi della passata edizione a poche settimane dal suo arrivo sulla panchina del Copenhagen, poco dopo il sorteggio, Jacob Neestrup ha detto: "È il più difficile che ci potesse capitare, il City è la migliore squadra del mondo". Ma il Copenaghen di questa stagione è tutt'altra cosa, basta chiedere al Manchester United che alla quarta giornata ha perso 4-3 al Parken, dove anche i ragazzi di Pep Guardiola si sono dovuti accontentare di un punto nella passata edizione.

Highlights 2022: Man City - Copenhagen 5-0 

La reunion tra Inzaghi e Simeone

"Con lui ho vinto molto, compreso uno Scudetto con la Lazio", ha detto Simone Inzaghi dopo il sorteggio della sua Inter contro l'Atlético de Madrid dell'ex compagno di squadra, Diego Simeone.

C'è molto rispetto reciproco: "L'Inter è straordinaria in questo momento", ha detto l'argentino, che ha anche trascorso due stagioni con i nerazzurri. Ma non si arriva in finale di Champions League, esattamente come hanno fatto entrambi, senza una mentalità europea d'acciaio.

Inter e Atlético hanno impressionato in questa stagione. Al momento del sorteggio (18 dicembre), i nerazzurri avevano quattro punti di vantaggio sulla seconda in campionato, trascinati dalla coppia-gol Lautaro Martínez e Marcus Thuram, mentre l'Atleti era reduce da una striscia di 20 vittorie in casa. "Saranno due battaglie", ha detto Inzaghi.

Le reazioni a caldo dopo il sorteggio tra Inter e Atlético: Zanetti sulla sfida contro Simeone

Pericolo Real per il Paris

L'Inter è stata costretta ad accontentarsi del secondo posto nella fase a gironi, eclissata da una Real Sociedad che non ha fatto sconti a nessuno. Sottovalutare gli spagnoli potrebbe essere un errore, come ammesso dallo stesso Inzaghi che a inizio stagione vedeva la Real come la più papabile per il quarto posto.

"Non credo che siamo davvero consapevoli di ciò che stiamo facendo, di ciò che questa squadra sta raggiungendo", ha detto Imanol Alguacil dopo il pari di Milano che è valso il primo posto. "Il segreto è avere giocatori molto bravi che sono sulla stessa linea d'onda dell'allenatore. Poi bisogna anche essere coraggiosi".

Il coraggio è proprio quello che non potrà mancare alla Real Sociedad contro i suoi prossimi avversari. Il premio per il primo posto in un girone che comprendeva la squadra vice campione d'Europa? Una sfida contro il PSG. Arginare Kylian Mbappé non sarà facile, ma alla squadra con la difesa meno battuta della fase a gironi non mancherà la fiducia nei propri mezzi.

I classici gol 'alla Mbappé'

Napoli - Barcellona, sfida per cuori forti

"Tutte le squadre arrivate agli ottavi di finale sono forti e qualsiasi sorteggio sarebbe stato difficile, ma il Barcellona lo è in modo particolare", ha detto il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, poco dopo il sorteggio contro i cinque volte campioni d'Europa.

Napoli e Barcellona non hanno avuto troppa continuità di risultati in autunno, sebbene gli spagnoli abbiano chiuso al primo posto nonostante le sconfitte in trasferta contro Shakhtar e Anversa. Eppure questo incontro, soprattutto l'andata in uno stadio intitolato a Diego Armando Maradona, protagonista di entrambe le squadre, fa già sognare i tifosi.

Il Napoli sembra aver cambiato marcia dall'arrivo di Mazzarri al posto di Rudi Garcia, e Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono quasi del tutto tornati ai livelli della stagione precedente. Se il Napoli sfrutterà al meglio il fattore casa, il Barcellona - che giocherà il ritorno all'Estadi Olímpic Lluís Companys dato che il Camp Nou è in fase di ristrutturazione - potrebbe trovarsi in difficoltà.