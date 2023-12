L'impatto dei gol e la distribuzione temporale nelle partite della fase a gironi di Champions League

In una fase a gironi caratterizzata da una serie di emozionanti rimonte, il primo gol nelle partite di questa Champions League non ha avuto il suo solito peso.

Se nella scorsa stagione la squadra che segnava per prima riusciva ad ottenere almeno un pareggio nel 90% dei casi, nel 2023/24 questa percentuale è scesa all'80%.

Questo è uno dei punti più interessanti che emergono da uno studio dell'unità di analisi della UEFA su quando sono stati segnati i gol nella fase a gironi appena conclusa, che ha visto 18 vittorie in rimonta, sette in più rispetto alla fase a gironi 2022/23.

Infatti, se nella scorsa stagione la squadra che passava per prima in vantaggio, vinceva nel 75% dei casi, questa volta la percentuale è scesa al 64%, come evidenziato dal grafico sottostante.

Complessivamente, sono stati segnati 296 gol nella fase a gironi, con il gol iniziale che è arrivato in media sempre poco prima della mezz'ora.

Il grafico sottostante offre una ripartizione dettagliata di quando sono stati segnati esattamente i gol. Come ogni anno, ci sono stati più gol nel secondo tempo. Inoltre dal grafico si può notare che circa un quinto (19,6%) di tutti i gol della fase a gironi sono arrivati tra l'81' e il fischio finale.

Con 21 gol ciascuno, i tre blocchi di tempo con più gol sono stati quelli dal 51' al 55', dall'81' all'85' e quello dei minuti di recupero oltre il 90'.

Come accennato all'inizio dell'articolo, questa è stata una fase a gironi con un numero notevole di rimonte e i gol nei minuti finali sono stati un fattore evidente e determinante.

Complessivamente, 22 delle 96 partite hanno avuto un gol vincente negli ultimi 15 minuti. Il Real Madrid deve il suo record del 100% nel Gruppo C a gol in extremis in quattro partite, già a partire dal gol della vittoria segnato da Jude Bellingham al 94° minuto contro l'Union Berlin nella prima giornata.

Performance Insights: le rimonte del Real Madrid

Il Manchester United ha subito un destino inverso nel Gruppo A, con tre sconfitte inflitte dopo l'80° minuto. I loro vicini di casa, il City, hanno battuto due volte il Lipsia con gol dopo l'80° minuto e la Lazio ha fatto lo stesso con il Celtic.

Performance Insights: le rimonte del Man City

Un allenatore delle squadre nazionali che fa parte del gruppo degli osservatori tecnici UEFA si è chiesto se il maggior numero di sostituzioni a disposizione degli allenatori stia avendo un'influenza sui gol tardivi e sui ribaltamenti nei risultati - e i numeri confermano questa ipotesi, visto che in 15 delle 21 partite con un gol decisivo arrivato nei minuti finali, la rete è stata messa a segno da un giocatore entrato dalla panchina.

Performance Insights: i gol decisivi della Lazio

I cartellini rossi, invece, sono stati un fattore in due delle rimonte più eclatanti: Il Man United e il Siviglia erano in vantaggio di due gol ciascuno prima che un'espulsione condizionasse la loro prestazione portandoli a sconfitte rispettivamente contro Copenaghen e PSV Eindhoven nella quinta giornata.

Sebbene ci sia stato un leggero aumento della durata delle partite (si è passati da 96 a 98 minuti in media), l'impatto di questo fattore è discutibile dato che solo un gol è stato segnato dopo il 96'. Tuttavia, questo è un aspetto da rivalutare a febbraio quando inizierà la fase a eliminazione diretta, quando sarà anche interessante vedere se assisteremo a più rimonte rispetto ai turni a eliminazione diretta del 2022/23, dove si è vista una sola rimonta.

• Questa analisi conclude una serie di articoli prodotti dall'unità di analisi della UEFA nel corso della fase a gironi della Champions League 2023/24 - un altro passo avanti nella fornitura di approfondimenti per la comunità di analisti e allenatori in tutta Europa.

Atle Rosseland, Analysis Performance Supervisor nel dipartimento Calcio della UEFA, ha dichiarato: "Krzysztof Waloszczyk ha guidato tutti i progetti UEFA sul calcio quest'anno con il supporto di Jozef Záhorský, responsabile dell'Educazione Tecnica, e credo sinceramente che siamo sulla strada giusta per quanto riguarda la raccolta di approfondimenti su misura da tutte le competizioni delle squadre senior di club e nazionali".

“L'obiettivo finale è standardizzare la raccolta di video e dati in tutti i nostri tornei e fornire queste informazioni a tutti i club delle federazioni nazionali della famiglia UEFA”.