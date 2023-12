Performance Insight: analisi dei gol della fase a gironi di Champions League

Nella fase a gironi della Champions League sono stati segnati 296 gol, per una media di 3,09 a partita, con il Manchester City, miglior attacco della passata edizione, che si è riconfermato anche in questa con 18 gol in sei partite.

L'unità di analisi della UEFA si è soffermata sulle modalità delle reti - e il report che ne consegue prende in esame una serie di aspetti, tra cui i tipi di attacco e di assist, e il numero di tocchi effettuati dall'autore del gol.

Il primo grafico fornisce una ripartizione delle tipologie di azioni che hanno portato ai gol nella fase a gironi, e mostra che il 25% di essi è derivato da una fase di possesso organizzato. Questo si riferisce a quando una squadra attacca in modo controllato contro avversari che si dispongono in un blocco difensivo organizzato e basso.

Performance Insight: il possesso come arma di sfondamento

L'altro tipo di attacco più comune che ha portato ai gol è stato lo "sfondamento", che ha rappresentato il 17% dei gol. In precedenza, questi attacchi sarebbero stati classificati nella categoria "possesso organizzato", ma per una comprensione più chiara, li abbiamo classificati in modo diverso: si tratta di attacchi che terminano contro un blocco alto o medio - ad esempio, se una squadra costruisce dalle retrovie e gioca attraverso le linee sulla via del gol, senza permettere agli avversari di riorganizzarsi in un blocco basso strutturato.

Performance Insight: gol dopo una fitta trama di passaggi

È utile anche osservare il tipo di assist che ha portato ai gol e il grafico qui sopra fornisce una ripartizione che ci mostra che, nel caso di quasi un terzo dei gol della fase a gironi (31%), non c'è stato alcun assist con il marcatore che è ripartito in solitaria dopo un rimpallo o una deviazione o ha conquistato la palla all'avversario.

Performance Insight: i tre tipi di assist più diffusi

Quando il pallone è arrivato da un compagno di squadra, i cross sono stati la fonte più diffusa (23%), confermando una tendenza delle ultime stagioni. Anche i passaggi filtranti (14%) si sono classificati in alto, e a questo proposito è bene sottolineare che questa categoria comprende qualsiasi passaggio - lungo o corto - che rompe l'ultima linea di difesa.

Per tornare alla questione dei cross, un membro del gruppo di osservatori tecnici della UEFA ha affermato che raramente vede gol provenienti da cross alti scagliati dalla bandierina del calcio d'angolo. La mappa della posizione degli assist qui sopra sottolinea il suo punto di vista, mostrando che il 30% dei gol è arrivato da palloni - cross bassi o tagliati - arrivati dalla corsia destra o sinistra dell'area di rigore.

Per passare alla velocità nella realizzazione dei gol, il grafico a barre qui sopra mostra che più della metà dei gol segnati (53%) sono stati realizzati con passaggi compresi tra uno e cinque. All'altro estremo della scala, il 16% dei gol ha seguito movimenti di dieci o più passaggi. Per capire dove sono iniziati i passaggi, la visualizzazione 3D qui sotto offre una guida chiara.

Performance Insight: due passaggi o meno prima del gol

In Champions League, dove si gioca a ritmi molto alti, un giocatore d'attacco ha bisogno di prestazioni ottimali in termini di velocità e precisione e, per illustrare il punto, si consideri che in quasi due terzi dei gol della fase a gironi (63%), il marcatore ha avuto bisogno di un solo tocco prima di mettere la palla in rete.

Collegato al grafico a torta di cui sopra, il grafico sottostante sottolinea perché la velocità è fondamentale: nel 68% dei gol segnati, c'è stata una pressione diretta sull'autore del gol da parte dell'avversario, da cui la necessità di effettuare tiri con il minor numero di tocchi possibile.

Performance Insight: i gol di prima

Per spostare l'attenzione sui gol da situazioni di palla inattiva, questi hanno rappresentato 89 dei gol segnati - il 30% del totale complessivo. Questo totale include 35 gol da corner e dieci da rimessa laterale.

Sei gol sono stati segnati da calci di punizione diretti, due dei quali dall'esterno del Galatasaray, Hakim Ziyech, nella stessa partita: il 3-3 interno con il Manchester United.

• Questa analisi conclude una serie di articoli prodotti dall'unità di analisi della UEFA nel corso della fase a gironi della Champions League 2023/24 - un altro passo avanti nella fornitura di approfondimenti per la comunità di analisti e allenatori in tutta Europa.

Atle Rosseland, Analysis Performance Supervisor nel dipartimento Calcio della UEFA, ha dichiarato: "Krzysztof Waloszczyk ha guidato tutti i progetti UEFA sul calcio quest'anno con il supporto di Jozef Záhorský, responsabile dell'Educazione Tecnica, e credo sinceramente che siamo sulla strada giusta per quanto riguarda la raccolta di approfondimenti su misura da tutte le competizioni delle squadre senior di club e nazionali".

“L'obiettivo finale è standardizzare la raccolta di video e dati in tutti i nostri tornei e fornire queste informazioni a tutti i club delle federazioni nazionali della famiglia UEFA”.