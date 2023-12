Momenti Priceless della settimana: perfezione Real, festa Copenhagen e giovani decisivi

Ecco i Momenti Priceless Mastercard della settimana, ovvero i risultati e le imprese che hanno caratterizzato la sesta giornata di UEFA Champions League.

Real Madrid a pieni voti a Berlino

Vincendo all'89' contro l'Union Berlino, il Real Madrid ha eguagliato la sua impresa del 2011/12 e 2014/15, chiudendo la fase a gironi con 18 punti. Votato Player of the Match dopo aver segnato due gol nella vittoria per 3-2 di martedì, Joselu ha commentato: "È sempre stato il mio sogno indossare la maglia del Real Madrid, quindi questo premio è speciale. Vincere tutte e sei le partite del girone non capita spesso".

Highlights: Union Berlin-Real Madrid 2-3

Il Copenaghen delle meraviglie

Vista la presenza di Bayern, Manchester United e Galatasaray, pochi pensavano che il Copenaghen superasse il Gruppo A. La squadra danese, invece, si è assicurata il secondo posto nel girone e il passaggio agli ottavi grazie a un 1-0 contro i campioni di Turchia con un gol di Lukas Lerager al 58'. "In Champions League il Copenhagen è un club piccolo, ma abbiamo giocato alla grande in questa fase a gironi," ha detto il centrocampista Rasmus Falk. Il tecnico Jacob Neestrup ha aggiunto: "Non è semplicemente un secondo posto, ma un secondo posto assoluto. Siamo stati senza dubbio la seconda miglior squadra per tutta la fase a gironi".

Il gol della vittoria di Lerager (Copenaghen)

A Salisburgo osano le aquile

In cerca di una vittoria con due gol di scarto per scavalcare il Salisburgo al terzo posto nel Gruppo D, il Benfica si è portato sul 3-1 nei minuti di recupero e si è guadagnato il passaggio in Europa League. Dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0, il Benfica ha subito una rete di Luka Sučić nella ripresa ma non ha mai perso la speranza, suggellando la vittoria con un colpo di tacco di Arthur Cabral. "Ci abbiamo creduto fino alla fine", ha commentato il tecnico Roger Schmidt, ex Salisburgo. "Abbiamo lottato per i tifosi", ha aggiunto il portiere Anatoliy Trubin.

Highlights: Salisburgo-Benfica 1-3

Zaire-Emery diventa maggiorenne

Il Paris Saint-Germain non è riuscito a superare la fase a gironi per l'ultima volta nel 2004/05, ma mercoledì ha rischiato grosso perché è passato in svantaggio contro il Dortmund. Il suo salvatore è stato il diciassettenne Warren Zaïre-Emery, che al 56' ha siglato il gol dell'1-1 ed è diventato il più giovane marcatore francese di tutti i tempi in Champions League. "Cerco di avanzare più che posso e, allo stesso tempo, di dare il mio contributo in difesa - ha commentato il giocatore, votato Player of the Match -. Oggi ho avuto la fortuna di ricevere il pallone al momento giusto".

Highlights: Dortmund-Paris 1-1

Vittoria storica per l'Anversa

Cinque sconfitte su cinque e poi il Barcellona: non erano molte le possibilità per l'Anversa, ancora senza vittorie nel girone. Il seguito, però, è stato romanzesco dall'inizio alla fine. La gara si è aperta con un gol di Arthur Vermeeren dopo 76 secondi, il più veloce visto finora in questa Champions League. Nonostante il doppio pareggio del Barça, il 17enne George Ilenikhena ha regalato all'undici di Mark van Bommel uno storico 3-2 in extremis. "È stata una serata fantastica e lo stadio è esploso", ha commentato l'allenatore. L'Anversa è così diventato la prima squadra belga a battere il Barcellona in una competizione UEFA dal 1989.