Newcastle-Milan 1-2: Rossoneri in Europa League

Il Milan sbanca il campo del Newcastle nell’ultima giornata del Gruppo F. Il successo conquistato in rimonta, tuttavia, non basta per conquistare la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League, con i Rossoneri che chiudono al terzo posto del girone. Inglesi fuori dall’Europa.



I padroni di casa cercano la partenza lanciata, ma i Rossoneri resistono all’urto iniziale senza rischiare praticamente nulla nel primo quarto d’ora. Al 20’, tuttavia, serve un salvataggio prodigioso di Fikayo Tomori, che con un intervento in scivolata sulla linea di porta evita la comoda deviazione in rete da parte di Miguel Almirón dopo la conclusione di Joelinton.

Il Milan risponde con Rafael Leão, che tenta il destro a giro, ma colpisce male e non trova la porta nell’unica, vera iniziativa offensiva degli ospiti. È il Newcastle, infatti, a fare sempre la partita: gli inglesi dettano i ritmi e al 33’ vengono premiati dal gol del vantaggio, realizzato da Joelinton con un tiro potentissimo che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Magpies avanti all’intervallo.

Inglesi più pimpanti e propositivi anche in avvio di ripresa: due i tentativi di Callum Wilson, uno di Anthony Gordon. La formazione di Stefano Pioli non brilla, ma al 59’ trova il pareggio al termine di un’azione rocambolesca, con il cross di Leão, la svirgolata di Tomori, l’assist di Olivier Giroud e il tocco vincente di Christian Pulišić.

Il Milan cresce, ma il Newcastle va vicinissimo al nuovo vantaggio: un miracolo di Mike Maignan, aiutato dalla traversa, nega il 2-1 a Bruno Guimarães. Poi arriva un legno anche per il Milan, con Leão che, servito da Luka Jović dopo un errore di Tino Livramento, si presenta a tu per tu con Martin Dúbravka: palla sul palo.

Il pareggio non serve a nessuno, le due squadre allora si allungano e tentano il tutto per tutto, regalando un finale apertissimo. È Samuel Chukwueze a trovare il guizzo vincente all’84’: la sua rete ribalta il punteggio e regala i tre punti ai Rossoneri, che nel recupero sfiorano addirittura il tris (anche un palo di Tomori nel recupero). Milan terzo e agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, Magpies ultimi e fuori da tutto.



Le formazioni

Newcastle: Dúbravka; Trippier (Burn 63'), Lascelles, Schär, Livramento; Miley (Longstaff 71'), Guimarães, Joelinton; Almirón, Wilson, Gordon (Isak 62'). All. Howe.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (Pobega 72'), Reijnders, Musah (Chukwueze 83'); Pulisic (Jovic 73'), Giroud (Okafor 83'), Leão (Bartesaghi 88'). All. Pioli.