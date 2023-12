Atlético-Lazio 2-0: Biancocelesti secondi

L'Atlético Madrid non dà scampo alla Lazio e conquista il primo posto nel Gruppo E, garantendosi il diritto di giocare gli ottavi di UEFA Champions League da testa di serie. All'Estadio Metropolitano i Colchoneros dell'ex Diego Simeone superano 2-0 i Biancocelesti di Maurizio Sarri - che dovevano a tutti i costi vincere per raggiungere la vetta - grazie ai gol di Antoine Griezmann e Samuel Lino.



La Lazio, che aveva già blindato la qualificazione grazie al successo casalingo contro il Celtic, va subito sotto. Sono trascorsi appena sei minuti quando Lino "scippa" il pallone ad Adam Marušić e lo serve a Griezmann, che di destro supera Ivan Provedel: 1-0 per l'Atléti. I Biancocelesti sono scossi e ci mettono un po' a carburare, ma piano piano riescono ad alzare baricentro e livello del loro gioco.

Mattia Zaccagni, con una grande azione personale, mette i brividi a Jan Oblak, mentre Ciro Immobile - confermato da Sarri al centro dell'attacco, non riesce a trovare la correzione vincente dopo il grande spunto di Luis Alberto sulla sinistra. Prima dell'intervallo i padroni di casa trovano il raddoppio con Mario Hermoso, ma il gol è annullato dopo un check del VAR per il fuorigioco di Lino.

In avvio di ripresa la squadra di Simeone mette in ghiaccio vittoria e primato: ancora dopo sei minuti, è Lino a trovare il giusto premio per una prestazione davvero super firmando il raddoppio. Sarri prova a cambiare le carte in tavola inserendo tra gli altri Manuel Lazzari, Taty Castellanos e Felipe Anderson, ma le sostituzioni non riescono a sortire l'effetto sperato.



