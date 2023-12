Le partite di martedì: Napoli e Copenhagen agli ottavi, Inter seconda

Napoli e Copenaghen vincono e confermano il loro posto agli ottavi di UEFA Champions League, mentre il testa a testa per il primo posto nel Gruppo D si risolve a favore della Real Sociedad grazie al pareggio in casa dell'Inter.

UEFA.com riepiloga le partite del martedì della sesta giornata.

Gruppo A

Il gol di Kingsley Coman regala la vittoria al Bayern e mette fine alle speranze del Manchester United di un posto agli ottavi. A 20' dalla fine, Coman trafigge André Onana dopo aver intercettato un bel passaggio filtrante di Harry Kane.

I Red Devils, che hanno bisogno di vincere per tenere accesa qualche speranza, iniziano bene entrambi i tempi, con Luke Shaw che costringe Manuel Neuer all'intervento e il capitano Bruno Fernandes che manda a lato un tiro a giro, ma non riescono a trovare la svolta e devono rassegnarsi a uscire dall'Europa.

Player of the Match: Kingsley Coman (Bayern)

Con un posto nella fase a eliminazione diretta in palio per la vincente, Lukas Lerager decide una gara intensa segnando su cross di Elias Achouri al 58' e regalando alla sua squadra gli ottavi per la prima volta dal 2010/11.

I padroni di casa sopravvivono all'espulsione di Lerager per doppia ammonizione nel recupero, mentre il portiere Kamil Grabara effettua parate decisive nel finale su Mauro Icardi e Hakim Ziyech. Il Galatasaray, dunque, arriva terzo e va agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

Player of the Match: Rasmus Falk (Copenhagen)

Gruppo B

La squadra francese, a cui basta il pareggio per arrivare terza e andare agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, trova il gol decisivo nel finale e lascia il Siviglia senza vittorie nel girone.

Dopo i rigori trasformati da Przemysław Frankowski e Sergio Ramos nel secondo tempo, gli ospiti si lanciano alla ricerca del gol per scavalcare i padroni di casa, ma nel recupero Angelo Fulgini vola a rete e raddoppia.

Player of the Match: Przemysław Frankowski (Lens)

Le prime due classificate del Gruppo B conoscono già il proprio destino ma danno comunque vita a una gara divertente. Dopo un palo colpito da entrambe con Yorbe Vertessen e Mohamed Elneny, poco prima dell'intervallo Eddie Nketiah finalizza un'azione incisiva.

Il PSV non esita a tornare in partita e pareggia con Vertessen a inizio ripresa, poi entrambe le formazioni hanno occasioni per vincere. Ismael Saibari colpisce un legno, mentre Leandro Trossard viene neutralizzato allo scadere.

Player of the Match: Ismael Saibari (PSV)

Gruppo C

Victor Osimhen segna alla sua prima gara da titolare in Champions League da ottobre e assicura al Napoli un posto agli ottavi di finale dietro al Real Madrid nel Gruppo C.

I campioni l'Italia passano in vantaggio in avvio quando il difensore Serdar Saatçı devia un cross contro la traversa e nella propria porta, poi Osimhen raddoppia di tacco su un cross basso. Il Braga, che comunque si procura qualche occasione e colpisce un palo con Ricardo Horta, andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League.

Player of the Match: Natan (Napoli)

Il Real Madrid rimonta un gol di svantaggio e chiude il Gruppo C a punteggio pieno, negando all'Union Berlino la possibilità di andare in Europa League. Pochi secondi dopo un rigore sbagliato da Luka Modrić, Kevin Volland apre le marcature per i padroni di casa, che in virtù della sconfitta del Braga a Napoli sono provvisoriamente terzi. Le Merengues ribaltano la situazione con due gol di testa di Joselu, poi arriva il momentaneo pareggio di Alex Král, ma Dani Ceballos decide l'incontro nel finale.

Player of the Match: Joselu (Real Madrid)

Gruppo D

La Real vince un girone di Champions League per la prima volta nella sua storia e passa alla fase a eliminazione diretta con soli due gol subiti. Con entrambe le squadre già qualificate agli ottavi e a pari punti, gli ospiti trovano il pareggio di cui avevano bisogno per suggellare il primo posto nel Gruppo D.

Una respinta sulla linea di Hamari Traoré impedisce ai padroni di casa di passare in vantaggio poco prima dell'intervallo, ma entrambi i portieri rimangono prevalentemente disoccupati in una gara con tanta qualità ma pochi colpi di scena.

Player of the Match: Martin Zubimendi (Real Sociedad)

Ángel Di María ispira una straordinaria vittoria che vale un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League. La squadra portoghese deve vincere con due o più gol di scarto per arrivare terza: ci pensa Di María, che prima insacca direttamente su calcio d'angolo e poi serve Rafa Silva per il raddoppio prima dell'intervallo.

Luka Sučić riaccende le speranze per il Salisburgo prima del quarto d'ora della ripresa, ma dopo una serie di occasioni sprecate e un gran finale, Arthur Cabral segna di tacco al 92' e scatena la festa degli ospiti.

Player of the Match: Ángel Di María (Benfica)