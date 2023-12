Napoli-Braga 2-0: Azzurri agli ottavi di finale

Missione compiuta. Il SSC Napoli batte lo SC Braga, ritrova la vittoria allo stadio Maradona che mancava da 76 giorni e stacca il pass per gli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Napoli - Braga 2-0: la partita minuti per minuto e le reazioni

Di più, Walter Mazzarri può festeggiare anche il ritorno al gol di Victor Osimhen, fresco vincitore del Pallone d'Oro africano a segno per la prima volta in Europa in questa stagione.

È una bella serata di festa a Fuorigrotta, nonostante le paure e lo scetticismo che hanno accompagnato gli azzurri in crisi tecnica e reduci da tre sconfitte di fila. Mazzarri conferma gli undici di Torino, dà fiducia a Natan sulla fascia sinistra e viene ripagato da una grande prestazione del difensore brasiliano improvvisato terzino. Risponde bene alle critiche anche Alex Meret, che al 25' si esalta su una conclusione violentissima di Ricardo Horta dal vertice destro dell'area.

È l'unica vera occasione del Braga, che pure aveva dato l'impressione di scattare meglio dai blocchi di partenza aggredendo alto e provando ad attaccare a pieno organico. Assorbita la sfuriata, però, il Napoli prende il controllo del match e non lo lascia più, complice anche un po' di fortuna che tanto era mancata negli ultimi tempi. Il gol che stappa la partita, infatti, è frutto sì di un bello spunto in velocità di Matteo Politano ma anche e soprattutto della deviazione di Serdar Saatçı col pallone che sbatte sulla traversa e supera la linea di porta nonostante il tentativo disperato di Matheus in tuffo.

Avanti di un gol dopo 9 minuti, il Napoli gestisce senza patemi, sfiora il bis con un sinistro ravvicinato di Piotr Zieliński e celebra il Pallone d'oro di Osimhen con la rete da rapace d'area al 33' dopo una gran discesa di Natan sulla fascia.

Il match finisce qui, dopo poco più di mezzora. Il resto è accademia, con Mazzarri che fa rifiatare i suoi big e tutta la squadra che prova invano a far sbloccare Khvicha Kvaratskhelia. Le speranze di rimonta del Braga, invece, si infrangono sul palo colpito da Ricardo Horta al 79' ma alla fine anche Artur Jorge può esultare perché la vittoria del Real Madrid CF a Berlino spalanca ai portoghesi le porte della UEFA Europa League.