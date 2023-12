Inter-Real Sociedad 0-0: i Nerazzurri chiudono secondi

A San Siro, nell’ultima partita del Gruppo D, si chiude con uno scialbo 0-0 la sfida tra Inter e Real Sociedad. Un pareggio che premia la formazione di Imanol Alguacil, prima nel girone grazie a una migliore differenza reti rispetto ai Nerazzurri.



Inter-Real Sociedad 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



In avvio di match, emerge subito la personalità degli spagnoli, che non buttano mai un pallone. Il lunghissimo fraseggio degli ospiti, però, finisce con l’addormentare eccessivamente la gara, facendo scivolare via il primo tempo senza particolari emozioni, nonostante qualche sussulto finale dei Nerazzurri, insidiosi grazie ad alcune grandi accelerazioni di Marcus Thuram. Praticamente inevitabile, tuttavia, lo 0-0 con cui si va all’intervallo.



La partita non decolla neanche a inizio ripresa e le occasioni nitide da gol restano un miraggio. Simone Inzaghi allora prova a dare una scossa con un triplo cambio: dentro Lautaro Martínez, Marko Arnautović e Nicolò Barella, fuori Alexis Sánchez, Thuram e Henrikh Mkhitaryan.



Le sostituzioni dei due allenatori non bastano per stravolgere la trama di una gara mai vivace o entusiasmante. Il pareggio finale lascia tutto invariato nel girone: Real Sociedad prima e agli ottavi da testa di serie, Inter seconda..