Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy elencando le probabili formazioni delle partite della fase a gironi di UEFA Champions League di questa settimana.

Di seguito anche i dettagli su squalifiche, infortuni e giocatori in dubbio.

Martedì 12 dicembre

Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Haïdara; Sotoca, Thomasson; Wahi

Indisponibili: Deiver Machado (adduttore)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Abdul Samed, Haïdara, Medina, Mendy, Sotoca

Siviglia: Dmitrović; Juanlu, Gudelj, Ramos, Salas; Soumaré, Sow, Torres; Rakitić, Pedrosa, En-Nesyri

Indisponibili: Fernando (squalificato), Ocampos (squalificato), Nyland (coscia), Navas (bicipite femorale), Badé (problema muscolare), Nianzou (problema muscolare), Acuña (problema muscolare), Suso (adduttore), Lamela (problema muscolare), Mariano (ginocchio), Lukebakio (ginocchio), Jordán (coscia)

In dubbio: nessuno

PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Veerman, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Vertessen

Indisponibili: Obispo (ginocchio), Lang (bicipite femorale), Lozano (squalificato)

In dubbio: Teze (trauma cranico), Schouten (contusione)

Diffidati: Boscagli, Ramalho

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Jorginho, Rice; Nelson, Nketiah, Trossard

Indisponibili: Tomiyasu (polpaccio), Smith-Rowe (ginocchio), Partey (coscia), Vieira (pubalgia), Timber (coscia)

In dubbio: nessuno

Man United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Reguilón; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Højlund

Indisponibili: Martínez (piede), Casemiro (bicipite femorale), Eriksen (ginocchio), Malacia (ginocchio), Mount (polpaccio)

In dubbio: Rashford (malattia), Martial (malattia), Lindelöf (contusione)

Diffidati: Bruno Fernandes

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane

Indisponibili: Sarr (ginocchio)

In dubbio: De Ligt (ginocchio)

Diffidati: Davies

Copenhagen: Grabara; Jelert, Vavro, Boilesen, Diks; Diogo Gonçalves, Falk, Lerager; Elyounoussi, Claesson, Achouri

Indisponibili: Meling (non specificato), Khocholava (ginocchio), Clem (frattura al piede), Babacar (non specificato)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Lerager, Meling, Vavro

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angeliño; Ndombélé, Torreira; Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha; Icardi

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Davinson Sánchez

Diffidati: Boey, Kaan Ayhan, Sérgio Oliveira

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Indisponibili: Olivera (ginocchio), Cajuste (ginocchio)

In dubbio: Mário Rui (coscia)

Braga: Matheus; Cristian Borja, Serdar Saatçı, José Fonte, Victor Gómez; Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar; Bruma, Ricardo Horta, Banza

Indisponibili: Niakaté (squalificato)

In dubbio: Al Musrati (non specificato)

Diffidati: Zalazar

Union Berlino: Rønnow; Roussillon, Diogo Leite, Knoche, Juranović; Khedira, Haberer; Gosens, Volland, Aaronson; Behrens

Indisponibili: Bonucci (squalificato), Tousart (squalificato), Doekhi (piede)

In dubbio: Becker (problema muscolare)

Real Madrid: Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modrić; Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz

Indisponibili: Courtois (ginocchio) Éder Militão (ginocchio), Tchouameni (frattura da stress), Arda Güler (coscia), Camavinga (ginocchio), Vinícius Júnior (bicipite femorale), Carvajal (polpaccio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Camavinga

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez

Indisponibili: Dumfries (coscia), Pavard (ginocchio), De Vrij (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Asllani, Mkhitaryan

Real Sociedad: Remiro; Aihen, Zubeldia, Le Normand, Traoré; Merino, Zubimendi, Zakharyan; Oyarzabal, Sadiq, Kubo

Indisponibili: Merquelanz (ginocchio), Barrenetxea (caviglia), Mohamed-Ali Cho (problema muscolare), Brais Méndez (frattura al braccio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Elustondo, Merino

Salisburgo: Schlager; Dedić, Piątkowski, Pavlović, Ulmer; Sučić, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Šimić, Konaté

Indisponibili: Capaldo (ginocchio), Kjærgaard (spalla), Solet (coscia), Terzić (adduttore)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Baidoo, Gourna-Douath, Pavlović, Šimić

Benfica: Trubin; João Neves, Otamendi, Morato, Aursnes; Florentino, Orkun Kökçü; Di María, Rafa Silva, João Mário, Tengstedt

Indisponibili: António Silva (squalificato), Bah (piede), Neres (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Mercoledì 13 dicembre

Lipsia: Gulácsi; Klostermann, Simakan, Lukeba, Lenz; Kampl, Haidara; Baumgartner, Forsberg; Poulsen, Openda

Indisponibili: Olmo (spalla), Orbán (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Henrichs, Simakan

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Garcia; Niasse, Lauper, Males; Ugrinic; Nsame, Elia

Indisponibili: Imeri (ginocchio), Itten (piede)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Benito, Camara

Crvena zvezda: Glazer; Nedeljković, Dragović, Djiga, Rodić; Stamenić, Mijailović; Lučić, Hwang, Ivanić; Bukari

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Diffidati: Hwang, Ivanić, Mijailović, Rodić, Stamenic

Man City: Ortega; Lewis, Stones, Aké, Sergio Gómez; Phillips, Kovačić; Bobb, Matheus Nunes, Grealish; Álvarez

Indisponibili: Haaland (piede), De Bruyne (bicipite femorale)

In dubbio: Steffen (gamba), Doku (gamba)

Diffidati: Rúben Dias

Atlético: Oblak; Lino, Hermoso, Giménez, Witsel, Llorente; Saúl, Koke, De Paul; Griezmann, Morata

Indisponibili: Barrios (menisco), Lemar (tendine d'Achille)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Lino

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Mario Gila, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

Indisponibili: Rovella (squalificato), Romagnoli (polpaccio), Isaksen (coscia)

In dubbio: Marušić (occhio), Patric (polpaccio)

Diffidati: Castellanos, Patric

Celtic: Hart; A Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Iwata, O'Riley, McGregor; Furuhashi, Oh, Palma

Indisponibili: Hatate (bicipite femorale), Abada (coscia), Maeda (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Taylor

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Zerrouki, Timber, Wieffer; Minteh, Giménez, Paixão

Indisponibili: Nieuwkoop (bicipite femorale), Jahanbakhsh (bicipite femorale)

In dubbio: Hartman (trauma cranico), Stengs (contusione)

Diffidati: Nieuwkoop

Dortmund: Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Hummels, Meunier; Özcan, Brandt, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug, Malen

Indisponibili: Emre Can (squalificato), Haller (non specificato), Nmecha (snca)

In dubbio: Wolf (caviglia), Sabitzer (polpaccio)

Diffidati: Schlotterbeck

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Kang-in Lee, Kolo Muani, Mbappé

Indisponibili: Navas (schiena), Kimpembe (tendine d'Achille), Mendes (bicipite femorale), Fabián Ruiz (spalla), Dembélé (squalificato)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Hakimi, Lucas Hernández, Škriniar, Ugarte

Newcastle: Dúbravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almirón, Isak, Gordon

Indisponibili: Tonali (squalificato), Pope (spalla), Burn (schiena), Murphy (spalla), Anderson (schiena), Botman (ginocchio), Willock (tendine d'Achille), Targett (bicipite femorale)

In dubbio: Barnes (metatarso)

Diffidati: Bruno Guimarães, Pope

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Rafael Leão, Giroud, Pulišić

Indisponibili: Sportiello (polpaccio), Caldara (caviglia), Kalulu (ginocchio), Kjær (problema muscolare), Okafor (coscia), Pellegrino (piede), Thiaw (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Krunić, Tomori

Porto: Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, David Carmo, Zaidu; Alan Varela, Eustáquio, Pepê, Galeno; Evanilson, Taremi

Indisponibili: Iván Marcano (ginocchio), Wendell (polpaccio), João Mário (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Fábio Cardoso, João Mário, Pepê

Shakhtar: Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matviyenko, Azarov; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Newerton

Indisponibili: Konoplia (coscia), Chygrynskiy (non specificato)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Sikan

Anversa: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Keita, Balikwisha; Ejuke, Janssen, Kerk

Indisponibili: Ekkelenkamp (squalificato), Muja (squalificato), Engels (tendine d'Achille), Ondrejka (frattura), Valencia (frattura al perone)

In dubbio: Bataille (caviglia)

Diffidati: Alderweireld

Barcellona: Iñaki Peña; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde; De Jong, Oriol Romeu, Fermín López; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres

Indisponibili: Gavi (ginocchio), Ter Stegen (ernia), Alonso (schiena), Iñigo Martínez (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: João Félix, Ronald Araújo

