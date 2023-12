Sesta giornata di Champions League: anteprima partita per partita

La fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 volge al termine: ecco la guida alle 16 partite della sesta e ultima giornata.

Martedì 12 dicembre

Dopo le rispettive sconfitte alla quinta giornata, nessuna delle due squadre può più raggiungere gli ottavi, ma in palio c'è un posto in UEFA Europa League e il Siviglia deve vincere per negare la qualificazione ai francesi. "Stiamo crescendo partita dopo partita, sia nei momenti belli che in quelli brutti", ha commentato il tecnico del Lens, Franck Haise. "Speriamo di creare qualche ricordo in più per un club che non è stato in Europa per molti anni e ha molti giocatori inesperti".

Highlights: Siviglia-PSV 2-3

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, è contento che i Gunners abbiano conquistato il primo posto nel girone battendo il Lens per 6-0, ma sfida comunque i suoi giocatori. "Sono molto felice, ma la squadra deve continuare ad evolversi ed essere costante". L'anno scorso, dopo aver suggellato la qualificazione agli ottavi, l'Arsenal è stato battuto proprio in casa del PSV: evitare il bis sarebbe sicuramente una prova di maturità.

Highlights: Arsenal - Lens 6-0

Lo United deve vincere e sperare che l'altra partita finisca in parità per arrivare agli ottavi di finale, ma non sarà facile battere i vincitori del Gruppo A. Dopo il 3-3 in casa del Galatasaray, il centrocampista Bruno Fernandes sostiene che la squadra possa compiere l'ultimo passo ma che deve migliorare nelle scelte. "Dobbiamo tenere la testa alta e servire il giocatore libero, possibilmente nella posizione migliore. Dobbiamo mettere la squadra al primo posto", ha detto.

Highlights: Galatasaray-Man United 3-3

Il Copenhagen ha dato seguito alla vittoria sul Manchester United con un pareggio in casa del Bayern e avrà un posto agli ottavi se dovesse battere il Galatasaray. Il centrocampista Rasmus Falk aspettava questa gara già dopo il pareggio a Monaco: "È importante poter finire il lavoro in casa. Il nostro obiettivo è rimanere in Champions League e la gara contro il Galatasaray sarà pazzesca. Sappiamo cosa ci serve e daremo tutto".

Highlights: Bayern - Copenaghen 0-0

L'esterno del Braga, Álvaro Djaló, conserva qualche speranza dopo l'1-1 contro l'Union Berlin. "Anche con un giocatore in meno, siamo siamo riusciti a fare bene e a conquistare un punto", ha detto. "La qualificazione è difficile: il Napoli è una squadra complicata, ma noi giocheremo a viso aperto e andremo in Italia per vincere". Ai partenopei, però, basta un pareggio per assicurarsi un posto agli ottavi.

Lo sapevi?

Il Napoli ha perso solo tre delle ultime 17 partite della fase a gironi di Champions League (V10 P4).

Highlights: Braga-Union Berlin 1-1

Il Real Madrid è sicuro del primo posto dopo il 4-2 contro il Napoli, ma l'Union sa che può andare ancora in Europa League. "Cosa c'è di meglio che giocare contro il Real Madrid all'Olympiastadion davanti a 70.000 tifosi?" ha commentato il centrocampista Robin Gosens. "Dobbiamo mettere tutto sul piatto e cercare di raggiungere l'Europa League. O la va o la spacca contro il Real, una squadra che è il simbolo della Champions League".

Highlights: Real Madrid-Napoli 4-2

Imanol Alguacil apprezza molto la lotta tra Real Sociedad e Inter per il primo posto, con entrambe le squadre a 11 punti e già qualificate. "Potete immaginare cosa significhi arrivare all'ultima giornata e dipendere solo da se stessi", ha commentato il tecnico della Real. "Questa è la notizia più bella. In un girone di Champions League difficile, non abbiamo ancora perso: significa che la squadra gioca molto bene. Vedremo se riusciremo a rimanere a questi livelli, perché non sarà facile, ma ci proveremo".

Lo sapevate?

L'Inter ha perso solo una delle ultime dieci partite della fase a gironi di Champions League (V6 P3).

Highlights: Real Sociedad - Salisburgo 0-0

Il Benfica può ancora scavalcare il Salisburgo al terzo posto dopo il 3-3 contro l'Inter, gara che João Mário commenta brevemente prima di dedicare la sua attenzione alla prova finale. "Quel risultato rispecchia la nostra stagione in Champions League", ha detto. "Abbiamo pagato caro alcuni errori, ma questa competizione è così. C'è una piccolissima possibilità di arrivare in Europa League. È il nostro obiettivo e continueremo a provarci: se siamo riusciti a fare un primo tempo del genere contro una squadra come l'Inter, dobbiamo provarci anche contro il Salisburgo".

Highlights: Benfica-Inter 3-3

Mercoledì 13 dicembre

Il centrocampista del Lipsia Nicolas Seiwald riflette sulla sconfitta per 3-2 in casa del Manchester City che ha confermato il secondo posto della squadra di Bundesliga nel girone. "Era difficilissimo mantenere alta l'intensità per 90 minuti e il Manchester City ne ha approfittato", ha detto. "Il primo tempo ha dimostrato che possiamo tenere il passo delle squadre più forti per 45 minuti, ora dobbiamo farlo per 90". La formazione svizzera, per contro, andrà in Europa League e non sente la pressione. "Il nostro obiettivo era rimanere in Europa nel 2024 e l'abbiamo raggiunto", ha detto Raphael Wicky, tecnico dello Young Boys. "Possiamo essere molto orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".

Highlights: Young Boys - Crvena zvezda 2-0

La vittoria sul Lipsia ha suggellato il primo posto del City e il centrocampista Phil Foden attende senza stress la gara contro il Crvena zvezda (già eliminato). "È una bella sensazione arrivare all'ultima partita da vincitori", ha commentato. "Meritiamo di essere dove siamo, così possiamo divertirci e non sentire la pressione. È sempre bello qualificarsi prima". Il tecnico di casa Barak Bakhar spera invece di ritrovare un po' di orgoglio: "La colpa è di tutti noi. È un fallimento essere arrivati ultimi nel girone".

Highlights: Manchester City-Lipsia 3-2

Nella capitale spagnola c'è in palio il primo posto e la Lazio deve assolutamente vincere per precedere la squadra di Diego Simeone. L'Atlético non è arrivato primo negli ultimi sei anni e ha mancato la qualificazione in due occasioni, una statistica che non sfugge al tecnico argentino. "È sempre importante arrivare il più in alto possibile, ma sono anni che non riusciamo ad arrivare alla fine [della fase a gironi] con questa tranquillità", ha detto. Il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella ribadisce che la sua squadra pensa solo al primo posto: "A Madrid giocheremo sicuramente per vincere. Sarà una partita cruciale".

Lo sapevi?

La Lazio ha vinto due partite consecutive della fase a gironi di Champions League per la prima volta dal 2001/02.

Highlights: Feyenoord-Atlético Madrid 1-3

Il Feyenoord arriverà sicuramente terzo, mentre l'obiettivo del Celtic è concludere la fase a gironi con almeno una vittoria. Il portiere Joe Hart valuta con sincerità la sua squadra in questa stagione e ne individua i margini di miglioramento. "Non si tratta solo di giocare bene, ma di fare risultato", ha dichiarato. "Lottiamo, sì, ma in Champions League devi farlo per 100 minuti. Quando arriva la stanchezza, bisogna ripartire".

Highlights: Lazio-Celtic 2-0

Il convincente 3-1 in casa del Milan ha garantito un posto agli ottavi al Dortmund. Il Paris si unirà alla squadra tedesca e vincerà il girone se riuscirà a batterla per la seconda volta. "La cosa più importante è pensare a noi stessi", ha detto il tecnico Luis Enrique. "Se vinciamo arriveremo primi, ma anche perdendo possiamo andare al prossimo turno. È molto complicato, ma spero che diventi tutto più semplice con una vittoria". Il difensore Mats Hummels risponde che la sua squadra non si tirerà indietro contro gli uomini di Enrique. "Vogliamo il primo posto per evitare le squadre più forti", ha detto. "Non vogliamo uscire agli ottavi".

Highlights: Milan-Dortmund 1-3

Le due squadre terranno d'occhio il risultato del Paris ma sanno che devono vincere per avere qualche speranza di strappare un posto agli ottavi. Il centrocampista Bruno Guimarães commenta: "Dobbiamo restare fiduciosi. Abbiamo ancora una partita in casa e speriamo che i tifosi creino un'atmosfera fantastica per fare quello che dobbiamo". Da Milano, però, arriva lo stesso messaggio, con Ruben Loftus-Cheek che dichiara: "Dobbiamo continuare a sperare e portare a termine il lavoro a Newcastle", ha detto.

Lo sapevi?

Il Milan ha segnato solo tre gol nelle ultime sette partite di Champions League.

Highlights: Parigi-Newcastle 1-1

Entrambe le squadre hanno nove punti nel Gruppo H. Tutto si riduce a questo testa a testa per un posto agli ottavi, con il Porto in leggero vantaggio perché può accontentarsi di un punto. La squadra ucraina, tuttavia, non perde di vista una qualificazione da favola. "Nessuno si aspettava che fossimo in lizza per la qualificazione all'ultima giornata, ma è il nostro piccolo sogno. Speriamo di realizzarlo", ha detto il difensore Valeriy Bondar, mentre il centrocampista Oleksandr Zubkov ha aggiunto: "Possiamo permetterci di sognare un po'. Sarà una partita decisiva e ricca di emozioni".

Highlights: Shakhtar Donetsk - Anversa 1-0

Agli ospiti basta un punto per essere sicuri del primo posto, mentre ai padroni di casa ne serve uno per non chiudere la fase a gironi con sei sconfitte. Il difensore blaugrana Jules Koundé esprime il suo sollievo per la qualificazione, che è arrivata con una giornata d'anticipo grazie al 2-1 sul Porto. "Siamo molto soddisfatti dopo due stagioni consecutive senza superare questo turno. Per una squadra come il Barcellona è difficile da accettare".

Highlights: Barcellona - FC Porto 2-1

