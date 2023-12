Cosa guardare alla sesta giornata di UEFA Champions League

Dodici squadre già qualificate, quattro da definire: il tabellone degli ottavi di UEFA Champions League 2023/24 è completo per tre quarti in vista della sesta giornata.

UEFA.com seleziona i temi principali dell'ultima tornata di incontri.

Facciamo i calcoli

12 dicembre

Gruppo A: Man United - Bayern, Copenhagen - Galatasaray

Gruppo B: Lens - Siviglia (18:45), PSV Eindhoven - Arsenal (18:45)

Gruppo C: Napoli - Braga, Union Berlin - Real Madrid

Gruppo D: Inter - Real Sociedad, Salisburgo - Benfica

13 dicembre

Gruppo E: Atlético Madrid - Lazio, Celtic - Feyenoord

Gruppo F: Dortmund - Paris, Newcastle - Milan

Gruppo G: Lipsia - Young Boys (18:45), Crvena zvezda - Man City (18:45)

Gruppo H: Porto - Shakhtar, Anversa - Barcellona

Calcio di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Cosa guardare

Il Galatasaray torna sul luogo del delitto

Il Parken di Copenaghen è un luogo sacro per il Galatasaray. Proprio in questo stadio, nel 2000, la squadra turca ha vissuto il suo momento più bello in Europa battendo l'Arsenal ai rigori nella finale di Coppa UEFA. Martedì, un'altra vittoria significherebbe conquistare un posto agli ottavi a scapito dei padroni di casa e del Manchester United.

"Abbiamo scritto la storia 23 anni fa e ora vogliamo riscriverla", commenta il tecnico Okan Buruk, titolare nel 2000. "Il Copenhagen è un'ottima squadra e ha grandi tifosi. Lo stadio è difficile, ma speriamo in un'altra vittoria storica mettendo in mostra le nostre qualità". In caso di sconfitta avanzerebbe il Copenhagen, mentre un pareggio consentirebbe al Manchester United di scavalcarle entrambe.

Highlights: Galatasaray-Copenaghen 2-2

Il Napoli contro l'ostacolo Braga

Alla quinta giornata, contro il Real Madrid, il Napoli era a sei minuti da un posto agli ottavi e ha anche avuto l'occasione per chiudere la partita, ma ha subito due gol nel finale. I campioni d'Italia rimpiangeranno le occasioni perse nella gara interna contro il Braga, che potrebbe strappargli il secondo posto nel Gruppo C?

Il Napoli parte ovviamente favorito, ma all'andata ha avuto bisogno di un autogol all'88' per vincere e Victor Osimhen ha ammesso: "È stata una partita tutt'altro che facile". Anche il Braga ha i suoi rimpianti, ma Ricardo Horta ha promesso: "Faremo ancora cose belle": niente di più bello che vincere a Napoli.

Highlights: Braga-Napoli 1-2

Scegli la tua squadra Fantasy!

Shakhtar in cerca di una vittoria

La sconfitta per 3-1 dello Shakhtar contro il Porto alla prima giornata sembra ormai lontana. Da allora, la squadra ucraina ha battuto il Barcellona, ha centrato due vittorie contro l'Anversa e continua a crescere grazie alla maggiore libertà che il neoallenatore Marino Pušić ha concesso ai giocatori. "Nessuno si aspettava di essere in corsa all'ultima giornata", ha detto il difensore Valeriy Bondar. "Ma questo è il nostro piccolo sogno."

Lo Shakhtar, che ha giocato le partite casalinghe ad Amburgo a causa della situazione in patria, parte sicuramente sfavorito: non sono molto quelli che vanno a Oporto e vincono, ma la chiave potrebbe essere proprio la mancanza di aspettative. "Ci proveremo", avverte Pušić.

Highlights: Shakhtar - FC Porto 1-3

Il Milan tenta lo sprint finale

L'ultimo posto in palio è nel Gruppo F, dove Paris, Newcastle e Milan sono in lizza per unirsi al Dortmund. La squadra francese è prima grazie al pareggio nel finale contro il Newcastle e, con una vittoria a Dortmund, andrebbe agli ottavi come vincitrice del girone. In caso di scivoloni, però, il Newcastle o il Milan potrebbero strappargli il posto.

È stata una stagione altalenante per i rossoneri. L'unica vittoria è stata quella contro il Paris e i problemi sotto porta sono evidenti: nessuna squadra ha segnato meno nella competizione. Se dovessero aggiustare la mira, però, potrebbero ancora fare un'altra sorpresa.

Highlights: Milan-Newcastle 0-0

Quando è in programma il sorteggio degli ottavi? Il sorteggio degli ottavi di finale si svolgerà lunedì 18 dicembre alle 12 CET. Le vincitrici dei gironi verranno sorteggiate contro le seconde classificate, ma nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione o una già affrontata nella fase a gironi.

Prossime partite

• Le gare di andata degli ottavi di finale si giocheranno nell'arco di due settimane, il 13/14/20/21 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in programma il 5/6/12/13 marzo.