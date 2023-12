I Priceless Moments della settimana: gol e record per Haaland e João Mário, Immobile eroe della Lazio e la rimonta PSV

Scopri i gol da record, i finali da urlo e le trame più interessanti che hanno caratterizzato la quinta giornata di UEFA Champions League attraverso i nostri Mastercard Priceless Moments.

Mastercard Priceless Moments

Haaland è il più veloce a raggiungere quota 40

Pochi giorni dopo essere diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in Premier League, Erling Haaland ha raggiunto un altro traguardo in tempi rapidissimi. Grazie al gol nel secondo tempo contro il Lipsia, al norvegese sono bastate 35 presenze per raggiungere i 40 gol in Champions League, superando il precedente record di Ruud van Nistelrooy (45 partite). A 23 anni e 130 giorni, l'attaccante del Manchester City ha superato anche Kylian Mbappé come più giovane giocatore a raggiungere la soglia dei 40 gol nella competizione.

Highlights: Man City - Lipsia 3-2

Lo Young Boys prosegue l'avventura europea

Dopo aver chiuso le due precedenti partecipazioni alla fase a gironi della Champions League all'ultimo posto (nel 2018/19 e nel 2021/22), lo Young Boys ha conquistato per la prima volta la terza posizione nel girone - e quindi un posto negli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League - con la vittoria sul Crvena zvezda. Un autogol iniziale di Kosta Nedeljković e la rete di Lewin Blum poco prima della mezz'ora sono bastati agli uomini di Raphaël Wicky per portare a casa i tre preziosi punti. Per gli svizzeri è inoltre il loro primo clean sheet nella fase a gironi in 17 partite.

Highlights: Young Boys - Crvena zvezda 2-0 

Immobile qualifica la Lazio

Ciro Immobile ha fatto ancora una volta la differenza e grazie a lui la Lazio ha conquistato un posto nelle fasi a eliminazione diretta in virtù del 2-0 sul Celtic. Entrato dalla panchina nel secondo tempo, Immobile (che aveva segnato il suo 200° gol nella vittoria per 1-0 contro il Feyenoord nella quarta giornata), ha sbloccato la situazione a otto minuti dalla fine della gara e ha raddoppiato il vantaggio poco dopo, diventando il primo giocatore italiano a segnare due volte negli ultimi dieci minuti di una partita di Champions League dopo Luca Toni nel febbraio 2009.

Highlights: Lazio - Celtic 2-0 

La rimonta da sogno del PSV

Le speranze di qualificazione degli olandesi sembravano in bilico quando erano in svantaggio per 2-0 a Siviglia, ma il cartellino rosso di Lucas Ocampos al 66° minuto ha innescato una sorprendente svolta per la formazione dei Paesi Bassi. Gli uomini di Peter Bosz hanno segnato il pareggio a nove minuti dalla fine e poi sono andati in vantaggio nei minuti di recupero grazie al colpo di testa di Ricardo Pepi. Il gol ha messo fine alla serie di 15 partite in trasferta del PSV (dalla fase a gironi in poi) senza vittorie, mentre la sconfitta del Lens con l'Arsenal in serata ha confermato matematicamente il loro posto agli ottavi.

Highlights: Siviglia - PSV 2-3

João Mário punisce il suo ex club

Il centrocampista portoghese aveva segnato quattro gol in 69 presenze durante il suo periodo all'Inter, ma da avversario ha ne ha messi a segno tre in 29 minuti nell'emozionante pareggio per 3-3 della quinta giornata. Un'impresa notevole di per sé, ma ancora di più se si considera che è stata la prima tripletta segnata da un giocatore del Benfica nell'era della Champions League (dalla fase a gironi in poi) e solo la seconda tripletta nella competizione in questa stagione dopo i tre gol di Evanilson del Porto contro l'Anversa.