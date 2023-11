Le gare di mercoledì: anche ﻿Arsenal e PSV agli ottavi, il Napoli deve rimandare

A una giornata dal termine conosciamo 12 delle 16 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League 2023/24. Le ultime due a passare il turno sono Arsenal e PSV Eindhoven, mentre il Napoli è costretto a rimandare l'appuntamento.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della quinta giornata.

Predictor Champions League

Gruppo A

La squadra turca recupera due gol di svantaggio due volte e guadagna un punto in una partita apertissima. Lo United si porta sul 2-0 in 18 minuti con Alejandro Garnacho e Bruno Fernandes, ma la gara si riapre quando la punizione di Hakim Ziyech trova in qualche modo la via del gol. Scott McTominay segna la rete del 3-1 per i Red Devils, ma Ziyech concede il bis e poi propizia lo straordinario gol del pari di Kerem Aktürkoğlu.

Player of the Match: Hakim Ziyech (Galatasaray)

12/12: Copenhagen - Galatasaray, Man United - Bayern

La striscia record di vittorie del Bayern nella fase a gironi si interrompe contro il Copenaghen, che consolida le sue ambizioni al secondo posto nel Gruppo A. Poche occasioni a Monaco: la maggior parte capita agli ospiti verso la fine, quando Mohamed Elyounoussi viene neutralizzato da una doppia parata di Manuel Neuer. Poco dopo, il Bayern vede negarsi un rigore per fallo di mano dal VAR.

Player of the Match: Rasmus Falk (Copenhagen)

12/12: Copenhagen - Galatasaray, Man United - Bayern

Gruppo B

Il colpo di testa di Pepi nel recupero regala al PSV un'emozionante vittoria in rimonta contro il Siviglia. Il veterano Sergio Ramos porta in vantaggio i padroni di casa, mentre Youssef En-Nesyri raddoppia subito dopo l'intervallo. L'inerzia della partita cambia completamente quando Lucas Ocampos ricevette due cartellini gialli in rapida successione: Ismael Saibari accorcia con una bellissima conclusione al volo, seguita da un'autorete di Nemanja Gudelj e da un gol di Pepi dal valore inestimabile.

Player of the Match: Johan Bakayoko (PSV)

12/12: Lens - Siviglia, PSV - Arsenal

L'Arsenal travolge il Lens e vince il Gruppo B. A Kai Havertz bastano 13 minuti per segnare il primo dei cinque gol del primo tempo. Gabriel Jesus raddoppia, poi Bukayo Saka insacca da distanza ravvicinata, Gabriel Martinelli firma il poker e Martin Ødegaard segna al volo allo scoccare dell'intervallo. All'86', il subentrato Jorginho trasforma un rigore e mette il sigillo alla vittoria contro i transalpini, che non potranno arrivare più in alto del terzo posto.

Player of the Match: Gabriel Jesus (Arsenal)

12/12: Lens - Siviglia, PSV - Arsenal

Classifiche

Gruppo C

I subentrati Nicolás Paz e Joselu suggellano una vittoria che assicura al Real Madrid il primo posto nel Gruppo C. Gli ospiti sorprendono il pubblico di casa dopo soli 9' con Giovanni Simeone, che insacca dalla corta distanza. Un bel tiro di Rodrygo e un potente colpo di testa di Jude Bellingham ribaltano la situazione a metà del primo tempo, ma André-Frank Zambo Anguissa riporta il risultato in parità in avvio di ripresa. Gli azzurri, però, non reggono il forcing delle merengues e subiscono due gol a fine gara.

Player of the Match: Jude Bellingham (Real Madrid)

12/12: Union Berlin - Real Madrid, Napoli - Braga

Il Braga resta in corsa per rimanere in Europa grazie a un pareggio contro l'Union Berlin, pur giocando per più di un'ora in 10 uomini dopo l'espulsione di Sikou Niakaté per fallo su Kevin Behrens. Robin Gosens si avventa su un calcio d'angolo e sblocca il risultato a 3' dall'intervallo, ma Álvaro Djaló si libera e porta in parità i padroni di casa al 6' della ripresa. L'Union deve così rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in Champions League.

Player of the Match: Ricardo Horta (Braga)

12/12: Union Berlin - Real Madrid, Napoli - Braga

Gruppo D

Il Benfica si lascia sfuggire tre gol di vantaggio ma non perde la speranza di andare in Europa League. La tripletta di João Mário nel primo tempo contro la sua ex squadra sembra spianare la strada ai padroni di casa, ma il primo gol di Marko Arnautović con l'Inter a inizio ripresa riaccende la partita. Una splendida volée di Davide Frattesi accorcia ulteriormente il risultato, mentre un rigore di Alexis Sánchez lo riporta in parità. Il Benfica deve vincere con tre gol di scarto in casa del Salisburgo per conquistare il terzo posto nel Gruppo D.

Player of the Match: João Mário (Benfica)

12/12: Salisburgo - Benfica, Inter - Real Sociedad

Alexander Schlager compie una serie di parate straordinarie e nega la vittoria alla Real Sociedad nonostante un sostanziale dominio. Il portiere del Salisburgo si oppone agli ottimi tentativi nel secondo tempo di Beñat Turrientes e Umar Sadiq e a una punizione a giro di Takefusa Kubo poco prima dell'intervallo, regalando alla sua squadra un punto e lasciandola in buona posizione per il terzo posto nel Gruppo D.

Player of the Match: Martín Zubimendi (Real Sociedad)

12/12: Salisburgo - Benfica, Inter - Real Sociedad