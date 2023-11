Le gare di martedì: Lazio, Barcellona, Atlético e Dortmund qualificate, cade il Milan

Lazio, Atlético Madrid, Barcellona e Borussia Dortmund vincono e portano a 10 il numero di squadre qualificate agli ottavi di UEFA Champions League.

UEFA.com riepiloga le partite del martedì della quinta giornata.

Gruppo E

Highlights: Lazio - Celtic 2-0

Ciro Immobile entra dalla panchina e fa la differenza all'Olimpico. Prima del suo ingresso, i giocatori che più vanno vicini al gol sono Felipe Anderson nel primo tempo e Gustav Isaksen nel secondo. Il Celtic deve assolutamente vincere per restare in corsa per la qualificazione ed è apparentemente a suo agio, ma gli ultimi otto minuti cambiano il volto della partita.

Player of the Match: Ciro Immobile (Lazio)

13/12: Atlético Madrid - Lazio, Celtic - Feyenoord

Highlights: Feyenoord - Atlético de Madrid 1-3

L'Atlético Madrid si assicura un posto agli ottavi con un 3-1 sul Feyenoord, che commette due autogol e saluta la Champions League. Gli ospiti passano in vantaggio al 14' quando Lutsharel Geertruida devia nella propria porta un cross di Marcos Llorente e raddoppiano con un tiro fortuito di Mario Hermoso poco prima del quarto d'ora della ripresa. I padroni di casa accorciano con un colpo di testa di Mats Wieffer, ma l'Atlético chiude la gara grazie a un'autorete di Santiago Giménez a 9' dalla fine.

Player of the Match: Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid)

13/12: Atlético Madrid - Lazio, Celtic - Feyenoord

Gruppo F

Highlights: Paris - Newcastle 1-1

Il rigore in extremis di Kylian Mbappé regala un punto al Paris e impedisce al Newcastle di scavalcarlo nel Gruppo F. Il Newcastle apre le marcature a metà del primo tempo con Alexander Isak, che insacca dopo una mancata trattenuta di Gianluigi Donnarumma su un rasoterra di Miguel Almirón. I Magpies devono molto al portiere Nick Pope, che dopo l'intervallo si oppone a ripetizione ai padroni di casa, ma all'8' di recupero Tino Livramento ferma la palla in area con un braccio e Mbappé trasforma con freddezza dal dischetto.

Player of the Match: Kieran Trippier (Newcastle)

13/12: Dortmund - Paris, Newcastle - Milan

Highlights: Milan - Dortmund 1-3

Il Dortmund centra la vittoria che gli serviva e si qualifica con una giornata di anticipo. Dopo un rigore sbagliato da Olivier Giroud in apertura, Marco Reus trasforma il suo, ma i rossoneri pareggiano con Samuel Chukwueze prima dell'intervallo. Nella ripresa, però, la formazione tedesca dilaga con Jamie Bynoe-Gittens e Karim Adeyemi. Il Milan può ancora qualificarsi ma deve battere il Newcastle e sperare che il Paris perda in Germania.

Player of the Match: Mats Hummels (Dortmund)

13/12: Dortmund - Paris, Newcastle - Milan

Gruppo G

Highlights: Man City - Leipzig 3-2

Tre gol nel secondo tempo suggellano la rimonta del City da uno 0-2 e gli garantiscono il primo posto nel Gruppo G. Lois Openda approfitta due volte di una difesa distratta dei padroni di casa e porta gli ospiti sul 2-0 in 33 minuti. Nell'intervallo, Pep Guardiola cambia tutto e le sue mosse danno subito i suoi frutti. Phil Foden serve un assist per Erling Haaland, che dimezza lo svantaggio, poi segna il gol del pari a 20' dalla fine. All'87' arriva la rete decisiva di Julian Álvarez da sotto porta.

Player of the Match: Phil Foden (Man City)

13/12: Crvena zvezda - Man City, Lipsia - Young Boys

Highlights: Young Boys - Crvena zvezda 2-0

Lo Young Boys segna due gol nel primo tempo e conquista la vittoria che gli garantisce il terzo posto nel Gruppo G. I padroni di casa passano in vantaggio quando il 17enne Kosta Nedeljković devia nella propria porta un traversone di Loris Benito. Dopo un gol sbagliato da Osman Bukari per la Stella Rossa, Lewin Blum raddoppia per lo Young Boys. Nella ripresa, gli ospiti continuano a spingere e Inbeom Hwang colpisce un palo interno, mentre Jovan Mijatović spreca due buone occasioni.

Player of the Match: Lewin Blum (Young Boys)

13/12: Crvena zvezda - Man City, Lipsia - Young Boys

Gruppo H

Highlights: Shakhtar Donetsk - Antwerp 1-0

Un colpo di testa di Mykola Matviyenko basta alla squadra ucraina per conquistare i tre punti ad Amburgo. Fresco di vittoria sul Barcellona, lo Shakhtar relega l'Anversa alla quinta sconfitta nel Gruppo H con una gara d'esperienza. Matviyenko incorna in rete su una bella punizione di Oleksandr Zubkov e da quel momento in poi i padroni di casa controllano la partita. Seguono alcune occasioni per consolidare il risultato, ma Jean Butez devia sulla traversa gli splendidi sinistri di Irakli Azarov e Taras Stepanenko.

Player of the Match: Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk)

13/12: FC Porto - Shakhtar Donetsk, Anversa - Barcellona

Highlights: Barcellona - Porto 2-1

Con una prestazione strepitosa di João Cancelo, il Barcellona raggiunge gli ottavi di Champions League per la prima volta in tre stagioni. Gli ospiti sbloccano il risultato al 30' con Pepê, ma il loro vantaggio dura solo due minuti perché João Cancelo aggira João Mário e trafigge Diogo Costa. João Félix sfiora due volte il gol per i padroni di casa all'inizio del secondo tempo, ma a segnare il gol decisivo è di nuovo Cancelo.

Player of the Match: João Cancelo (Barcellona)

13/12: FC Porto - Shakhtar Donetsk, Anversa - Barcellona