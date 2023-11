Milan-Dortmund 1-3, tedeschi agli ottavi

Le reti di Marco Reus su rigore e di Jamie Bynoe-Gittens e Karim Adeyemi nella ripresa, dopo il super pareggio di Samuel Chukwueze, portano il Borussia Dortmund agli ottavi di finale mentre le speranze di qualificazione del Milan sono appese a un filo molto sottile.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO E I COMMENTI

Ancora senza Rafael Leão, Stefano Pioli parte con Chukwueze e Christian Pulisic a fianco di Olivier Giroud, mentre Yacine Adli è preferito a Rade Krunić a centrocampo. La partita potrebbe subito mettersi bene per il Milan: Nico Schlotterbeck si oppone con il braccio al tiro di Chukwueze e l'arbitro concede il calcio di rigore: sul pallone va Giroud, ma Gregor Kobel indovina l'angolo e respinge il tiro del francese.

Passa qualche minuto ed è il Borussia Dortmund a guadagnarsi un tiro dal dischetto per il fallo di Davide Calabria su Bynoe-Gittens. Anche Mike Maignan indovina l'angolo, ma l'esperto Reus la piazza alta dove il portiere francese non può arrivare.

Lo scatenato Bynoe-Gittens, classe 2004, va ancora via a Calabria ma calcia alto da buona posizione. Il Milan fatica a reagire ma al 37' Chukwueze tira fuori dal cilindro il gol del pareggio: doppio dribbling sulla linea di fondo e sassata rasoterra in diagonale che non lascia scampo a Kobel.

La gioia di Chukwueze AFP via Getty Images

Proprio allo scadere del primo tempo Calabria ha sulla testa il pallone del sorpasso sul perfetto cross di Pulisic, ma la mira non è delle migliori. In apertura di ripresa il Milan perde Malick Thiaw per infortunio. Entra Krunić e si mette tra Calabria e Tomori in una difesa a tre. Poco dopo il Dortmund segna con il preciso piatto destro di Bynoe-Gittens sul tocco di Marcel Sabitzer.

Il Milan accusa il colpo e capitola ancora sul tiro di Adeyemi su cui Maignan non è esente da colpe. I Rossoneri vanno vicini a riaprirla a cinque minuti dallla fine ma il colpo di testa del nuovo entrato Luka Jović manda il pallone a stamparsi sul palo. Ancora più clamorosa la traversa colpita da Niclas Füllkrug poco dopo sulla splendida azione a sinistra di Adeyemi.

Il Milan dovrà ora vincere in casa del Newcastle all'ultima giornata sperando che il Paris perda contro il Dortmund.