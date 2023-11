Fase a gironi di Champions League: chi può qualificarsi alla quinta giornata?

Qualificate agli ottavi di finale: Bayern*, Inter, Lipsia, Man City, Real Madrid, Real Sociedad

*Vincitrice del girone

Non possono arrivare tra le prime due: Anversa, Benfica, Crvena zvezda, Salisburgo, Union Berlin, Young Boys

Possono qualificarsi agli ottavi alla quinta giornata: Arsenal, Atlético Madrid, Barcellona, Dortmund, Feyenoord, Lazio, Napoli, Paris, Porto, PSV

Possono uscire matematicamente dalle prime due posizioni dopo la quinta giornata: Braga, Celtic, Feyenoord, Lens, Man United, Milan, Newcastle, Siviglia, Shakhtar

Non possono qualificarsi o saranno eliminate alla quinta giornata: Copenhagen, Galatasaray

Tutte le informazioni sono soggette alla conferma definitiva da parte della UEFA. Orari CET.

Ultimo aggiornamento: 27 novembre

Gruppo A

29/11: Galatasaray - Man United (18:45), Bayern - Copenhagen (21:00)

12/12: Man United - Bayern (21:00), Copenhagen - Galatasaray (21:00)

Il Bayern è qualificato agli ottavi di finale e ha vinto matematicamente il girone.

Galatasaray e Copenhagen non possono qualificarsi o essere eliminati alla quinta giornata.

Il Man United non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Galatasaray. Sarà matematicamente quarto se perde e il Copenhagen batte il Bayern.

Gruppo B

29/11: Siviglia - PSV (18:45), Arsenal - Lens (21:00)

12/12: Lens - Siviglia (18:45), PSV - Arsenal (18:45)

L'Arsenal accederà agli ottavi di finale se evita la sconfitta contro il Lens o se il PSV perde contro il Siviglia. L'Arsenal vincerà matematicamente il girone se vince, oppure se pareggia e il PSV non vince.

Il PSV si qualificherà agli ottavi di finale se batte il Siviglia e il Lens perde contro l'Arsenal.

Il Lens non potrà arrivare tra le prime due se perde contro l'Arsenal e il PSV batte il Siviglia.

Il Siviglia non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il PSV, oppure se pareggia e il Lens batte l'Arsenal. Il Siviglia sarà matematicamente quarto se perde e il Lens fa più punti degli spagnoli.

Gruppo C

29/11: Real Madrid - Napoli (21:00), Braga - Union Berlin (21:00)

12/12: Napoli - Braga (21:00), Union Berlin - Real Madrid (21:00)

Il Real Madrid è qualificato agli ottavi di finale. Vincerà matematicamente il girone se evita la sconfitta contro il Napoli.

Il Napoli si qualificherà agli ottavi di finale se batte il Real Madrid, se pareggia e il Braga non batte l'Union Berlin oppure se il Braga perde contro l'Union Berlin.

Il Braga non potrà arrivare tra le prime due se perde contro l'Union Berlin, se pareggia e il Napoli non perde contro il Real Madrid o in qualsiasi caso se il Napoli vince. Il Braga sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League se vince e vince anche il Napoli.

L'Union Berlin non può arrivare tra le prime due e sarà matematicamente quarto se perde.

Gruppo D

29/11: Benfica - Inter (21:00), Real Sociedad - Salisburgo (21:00)

12/12: Inter - Real Sociedad (21:00), Salisburgo - Benfica (21:00)

Real Sociedad e Inter sono qualificate agli ottavi di finale.

Il Salisburgo non può arrivare tra le prime due. Sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se fa più punti del Benfica.

Il Benfica non può arrivare tra le prime due. Sarà matematicamente quarto se fa meno punti del Salisburgo.

Gruppo E

28/11: Lazio - Celtic (18:45), Feyenoord - Atlético Madrid (21:00)

13/12: Atlético Madrid - Lazio (21:00), Celtic - Feyenoord (21:00)

L'Atlético Madrid si qualificherà agli ottavi di finale se batte il Feyenoord. L'Atlético Madrid vincerà matematicamente il girone se batte il Feyenoord e la Lazio perde contro il Celtic.

La Lazio si qualificherà agli ottavi di finale se batte il Celtic e il Feyenoord perde contro l'Atlético Madrid.

Il Feyenoord si qualificherà agli ottavi di finale se vince e la Lazio non batte il Celtic. Sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se perde contro l'Atlético Madrid e la Lazio batte il Celtic.

Il Celtic non potrà arrivare tra le prime due se non batte la Lazio, oppure se il Feyenoord batte l'Atlético Madrid. Sarà matematicamente quarto se non vince.

Gruppo F

28/11: Paris - Newcastle (21:00), Milan - Dortmund (21:00)

13/12: Dortmund - Paris (21:00), Newcastle - Milan (21:00)

Il Dortmund andrà matematicamente agli ottavi di finale se batte il Milan. Vincerà matematicamente il girone se batte il Milan e il Newcastle batte il Paris.

Il Paris si qualificherà agli ottavi di finale se batte il Newcastle e il Milan non batte il Dortmund.

Il Milan non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Dortmund e il Paris batte il Newcastle.

Il Newcastle non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Paris. Sarà matematicamente quarto se perde e il Milan batte il Dortmund.

Gruppo G

28/11: Man City - Lipsia (21:00), Young Boys - Crvena zvezda (21:00)

13/12: Lipsia - Young Boys (18:45), Crvena zvezda - Man City (18:45)

Il Manchester City è qualificato agli ottavi di finale e vincerà matematicamente il girone se evita la sconfitta contro il Lipsia.

Il Lipsia è qualificato agli ottavi di finale. Sarà matematicamente secondo se non batte il City.

Il Crvena zvezda non può arrivare tra le prime due. Sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se batte lo Young Boys.

Lo Young Boys non può arrivare tra le prime due. Sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se batte il Crvena zvezda.

Gruppo H

28/11: Shakhtar - Anversa (18:45), Barcellona - Porto (21:00)

13/12: Porto - Shakhtar (21:00), Anversa - Barcellona (21:00)

Il Barcellona si qualificherà agli ottavi di finale se batte il Porto, oppure se pareggia e lo Shakhtar non batte l'Anversa. Il Barcellona vincerà matematicamente il girone se vince e lo Shakhtar non vince.

Il Porto si qualificherà agli ottavi di finale se fa più punti dello Shakhtar.

Lo Shakhtar non potrà arrivare tra le prime due se perde contro l'Anversa e l'altra partita termina in parità.

L'Anversa non può arrivare tra le prime due. Per rimanere in corsa per il terzo posto, deve battere lo Shakhtar.