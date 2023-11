Quinta giornata di Champions League: anteprima partita per partita

La fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 si appresta alla volata finale: ecco la guida alle partite della quinta giornata.

Martedì 28 novembre

Dopo aver scavalcato il Feyenoord al secondo posto nel Gruppo E alla quarta giornata, la Lazio andrà sicuramente alla fase a eliminazione diretta se batterà il Celtic e la squadra dei Paesi Bassi non riuscirà a superare l'Atlético capolista. Maurizio Sarri, però, mette in guardia i suoi giocatori: "Purtroppo quella contro il Feyenoord non è stata una vittoria decisiva. Solo all'ultima giornata tireremo le somme". Le speranze di qualificazione del Celtic sono appese a un filo dopo la sconfitta per 6-0 contro gli uomini di Diego Simeone, ma il tecnico Brendan Rodgers trae conforto dalla reazione della sua squadra dopo il gol di svantaggio. "Bisogna considerare la partita in modo isolato", ha detto. "I giocatori hanno dato tutto."

Dal 2016/17, solo Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Harry Kane hanno segnato più gol di Ciro Immobile con una sola squadra nei primi cinque campionati europei.

La terza vittoria in 11 incontri contro il Barcellona ha dato nuova vita al cammino dello Shakhtar nel Gruppo H, ma la formazione ucraina non può permettersi errori contro l'Anversa (ultimo). "Facciamo le cose passo dopo passo e restiamo umili", ha commentato l'allenatore Marino Pušić, senza lasciarsi trasportare dalla vittoria per 1-0 contro i blaugrana. L'Anversa resta senza punti dopo aver perso in casa del Porto alla quarta giornata, ma secondo l'allenatore Mark van Bommel inizia a sentirsi più a suo agio nella competizione. "Le due migliori occasioni della partita sono state nostre", ha detto l'ex nazionale olandese. "Sono contento di come si sono comportati i ragazzi, sono orgoglioso di loro".

La sconfitta alla quinta giornata potrebbe segnare la fine delle speranze del Feyenoord, ma il difensore Dávid Hancko rimane ottimista sulle possibilità di qualificazione. "È ancora nelle nostre mani", ha detto. "Se vinciamo entrambe le partite [contro Atlético e Celtic], passeremo il turno". L'Atlético rimane in pole position dopo il 6-0 sul Celtic e Antoine Griezmann è determinato a non cedere il primo posto: "La cosa più importante è qualificarsi, ovviamente, ma vogliamo farlo da primi. Ci aspetta una partita difficile, quindi dobbiamo continuare a dimostrare quello che sappiamo fare".

I campioni della Ligue 1 hanno un conto da regolare con i Magpies dopo aver perso 4-1 al St. James' Park il mese scorso. Un'altra sconfitta al Parco dei Principi lascerebbe gli uomini di Luis Enrique in una posizione delicata nel Gruppo F. "Tutte e quattro le squadre hanno il destino nelle loro mani", ha detto il 53enne spagnolo dopo la sconfitta per 2-1 a Milano. "Mancano ancora due partite e possiamo ancora qualificarci". Lo stesso vale per il Newcastle, che rimane a soli tre punti dal Dortmund capolista nonostante la sconfitta per 2-0 in Germania nell'ultima gara. "Probabilmente dovremo vincere le ultime due", ha ammesso Howe. "Accettiamo la situazione e dobbiamo guardare avanti".

Con soli due punti a separare il Milan (terzo) e il Dortmund capolista nel Gruppo F, i rossoneri sanno che una vittoria a San Siro li avvicinerebbe agli ottavi per la seconda stagione consecutiva. "Siamo di nuovo in gioco" ha detto Ruben Loftus-Cheek a UEFA.com dopo la vittoria contro il Paris alla quarta giornata. "Abbiamo una squadra di grande talento e penso che possiamo arrivare lontano". A ostacolare il Milan c'è il Dortmund, che ha raggiunto la vetta grazie alle due vittorie consecutive contro il Newcastle. "Abbiamo battuto per la seconda volta una squadra di altissimo livello", ha commentato l'attaccante Karim Adeyemi dopo il 2-0 alla quarta giornata. "Niente è ancora deciso, ma siamo in un'ottima posizione".

Per la prima volta nella sua storia, il Dortmund ha disputato quattro partite casalinghe consecutive di Champions League senza subire gol.

Il City si è qualificato con quattro vittorie su quattro battendo lo Young Boys per 3-0 e, con un punto, sarà matematicamente primo nel girone. Tuttavia, il centrocampista Matheus Nunes vuole che la squadra tenga il piede sull'acceleratore: "Non possiamo sminuire queste due partite, perché vogliamo arrivare primi e dobbiamo vincerle entrambe". Anche il Lipsia è qualificato ma, dopo la vittoria in casa del Crvena zvezda, il centrocampista Emil Forsberg sottolinea che deve migliorare per competere con l'undici di Pep Guardiola. "Avremmo dovuto segnare di più", ha detto. "Nel secondo tempo non siamo stati abbastanza calmi e siamo stati troppo superficiali. Dobbiamo essere più freddi in attacco".

La vincente di questa partita si assicurerà il terzo posto e la qualificazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, ma entrambe le squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel girone. Il difensore Loris Benito ritiene che lo YB meriti di più dopo la sconfitta contro il Manchester City e può rincuorarsi in attesa di questa partita: "Abbiamo fatto girare bene la palla", ha detto. "I movimenti erano giusti e riuscivamo a prendere palla in avanti". Nel frattempo, il difensore del Crvena zvezda, Aleksandar Dragović, non si risparmia dopo la sconfitta contro il Lipsia e avverte: "Se giochiamo come oggi, perderemo anche contro lo Young Boys. Dobbiamo farci avanti, non solo parlare".

Tutto può cambiare molto velocemente in Champions League. Il Barcellona sembrava avviarsi tranquillo agli ottavi dopo aver vinto le prime tre partite, ma ora ha solo tre punti di vantaggio sullo Shakhtar (terzo) dopo la sconfitta nello scontro diretto alla terza giornata. Xavi Hernández ha commentato: "Dobbiamo tornare al meglio. Non pressiamo bene e non ci concentriamo abbastanza. I giocatori devono farsi avanti". João Mário sa che il Porto, a pari punti con i blaugrana, è in una gara a tre per la qualificazione. "Siamo concentrati solo su ciò che possiamo controllare, ovvero le nostre partite", ha detto. "Anche se il nostro avversario è il Barcellona, vogliamo arrivare primi".

Mercoledì 29 novembre

"Giocheremo in casa contro il Manchester United e avremo bisogno dei nostri tifosi. Con il loro sostegno, vogliamo vincere le ultime due partite per passare il turno", ha detto il portiere del Galatasaray, Fernando Muslera, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Bayern. Il Manchester United, ultimo ma a un solo punto dal secondo posto, non è riuscito a ignorare il pubblico nella sconfitta per 4-3 a Copenaghen e Rasmus Højlund ha detto: "Ci siamo disuniti e loro hanno preso fiducia. Il pubblico può aiutare molto ha dato loro una grande spinta".

L'allenatore del Siviglia, Diego Alonso, ha elogiato i giovani terzini Juanlu e Kike Salas nonostante la sconfitta in casa contro l'Arsenal. "Hanno fatto un'esperienza che sicuramente li aiuterà a crescere", ha detto. "La fiducia viene con le partite importanti e le situazioni avverse". La loro situazione lo è certamente, perché il Siviglia è in fondo alla classifica dopo la vittoria del PSV contro il Lens. "Insieme al Siviglia, lotteremo per il secondo e il terzo posto", ha detto l'allenatore del PSV, Peter Bosz. "L'Arsenal è di un altro livello, mentre la lotta fra le altre tre squadre sarà interessante".

Il Bayern è a due partite dal concludere la terza fase a gironi consecutiva a punteggio pieno. "È un risultato straordinario", ha detto Thomas Tuchel dopo il successo alla quarta giornata contro il Galatasaray. "Abbiamo 12 punti e siamo sicuramente primi. È molto importante perché era il nostro obiettivo". Il Copenhagen ha finalmente centrato la vittoria che il tecnico Jacob Neestrup sentiva di meritare, quella contro il Manchester United alla quarta giornata, e vuole che il destino rimanga nelle proprie mani. "Abbiamo giocato quattro partite finora. Prima avevamo fatto tre prestazioni ottime ma ne siamo usciti con un solo punto".

Dopo la vittoria contro il Siviglia , il centrocampista Declan Rice ha spiegato perché i Gunners sono stati così bravi e cosa può aspettarsi il Lens a Londra per questa partita. "Grande energia fin dall'inizio e poi a tutto gas", ha commentato. "Non li abbiamo lasciati respirare. Penso che abbiano avuto una sola occasione in tutta la partita. Nel complesso, è stata davvero una buona prestazione". Il Lens ha vinto la gara di andata ma rimane appeso a un filo perché è a pari punti con il PSV, secondo in classifica. "Abbiamo esperienza in Champions League", ha detto l'allenatore Franck Haise. "Abbiamo ancora due partite e sappiamo come reggere la pressione".

Le merengues si sono qualificate tranquillamente agli ottavi e possono rimescolare le carte per le ultime due partite. Carlo Ancelotti lo ha fatto parzialmente alla terza giornata contro il Braga e ha elogiato giocatori del calibro di Brahim Díaz per aver colto l'occasione. "Brahim ha avuto una bella serata e forse meritava di restare in campo di più", ha detto. "Ha segnato un gol, se ne è visto annullare uno e ha fatto un lavoro formidabile in difesa. Questo è il nostro punto di forza: tutti danno il loro contributo". Il Napoli invece ha cambiato allenatore dall'1-1 contro l'Union Berlin della quarta giornata sostituendo Rudi Garcia con Walter Mazzarri. Il 62enne ha vinto la Coppa Italia nella prima parentesi sulla panchina dei partenopei durata dal 2009 al 2013.

Il Napoli ha perso solo due delle ultime 16 partite della fase a gironi di Champions League (V10 P4).

Il Braga è a quattro punti dal Napoli (secondo), ma il difensore José Fonte non rinuncia alla speranza di arrivare agli ottavi. "Essere in Champions League è già un traguardo", ha dichiarato. "Stiamo crescendo, ma abbiamo ancora qualcosa da dire nel girone. Abbiamo una partita in casa che dobbiamo vincere e poi lottare con il Napoli". L'Union ha interrotto la serie di 12 sconfitte consecutive pareggiando con i partenopei e continua a ragionare in prospettiva europea, anche se non può più arrivare tra le prime due. "Dopo un periodo difficile, questo pareggio è un po' come una vittoria", ha detto Leonardo Bonucci. "Ora dobbiamo vincere contro il Braga e poi affrontare il Real Madrid. Vedremo".

Casper Tengstedt ha riassunto così le difficoltà del Benfica, che ha subito la quarta sconfitta nel girone in casa della Real Sociedad: "Non è come volevamo che andasse; volevamo arrivare alla fase a eliminazione diretta ma ora non è più possibile. Dobbiamo dare tutto per andare in Europa League". L'Inter è all'estremo opposto dello spettro, avendo conquistato il posto agli ottavi con dieci punti in quattro partite. Alessandro Bastoni ritiene che le prestazioni della scorsa stagione abbiano ispirato quella corrente. "La finale di Istanbul ci ha sicuramente insegnato molto", ha detto. "Abbiamo capito che, se rimaniamo uniti e compatti, possiamo competere con tutti. I più esperti hanno fatto capire ai nuovi cosa significa giocare nell'Inter. Siamo maturi".

La sconfitta nella scorsa finale è stata l'unica subita dall'Inter nelle ultime 11 partite di Champions League (V7 P3).

Dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi alla quarta giornata, i padroni di casa lotteranno con l'Inter per il primo posto. Per il centrocampista Mikel Merino, il Salisburgo può aspettarsi la stessa spietatezza che la Real ha dimostrato contro il Benfica. "Siamo una squadra che vuole vincere ogni singola partita, conquistare ogni singolo pallone. La nostra mentalità è affrontare ogni partita con l'atteggiamento giusto. Siamo fiduciosi nelle nostre capacità". Il Salisburgo, per contro, ha dovuto rivalutare i propri obiettivi. "Vogliamo andare in Europa League", ha commentato il centrocampista Mads Bidstrup. "Possiamo ancora fare qualcosa di bello nelle ultime due partite, soprattutto con i tifosi al nostro fianco".

