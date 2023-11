Cosa guardare alla quinta giornata di UEFA Champions League

Il nuovo recordman Pepe e l'implacabile Thomas Müller proveranno a incidere ulteriormente i loro nomi nella più importante competizione europea per club, mentre le stelle della nuova generazione, Vinícius Júnior e Rodrygo, proseguono il loro cammino verso l'Olimpo del calcio.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti della quinta giornata di UEFA Champions League.

Martedì 28 novembre

Lazio - Celtic (18:45)

Shakhtar Donetsk - Antwerp (18:45)

Feyenoord - Atlético de Madrid (21:00)

Paris - Newcastle (21:00)

Milan - Dortmund (21:00)

Man City - Leipzig (21:00)

Young Boys - Crvena zvezda (21:00)

Barcelona - Porto (21:00)

Mercoledì 29 novembre

Galatasaray - Man United (18:45)

Sevilla - PSV Eindhoven (18:45)

Bayern - Copenhagen (21:00)

Arsenal - Lens (21:00)

Real Madrid - Napoli (21:00)

Braga - Union Berlin (21:00)

Benfica - Inter (21:00)

Real Sociedad - Salzburg (21:00)

Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non specificato.

Cosa guardare alla quinta giornata

Pepe pronto a un'altra sfida col Barcellona

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Xavi Hernández sono i nomi che vengono subito alla mente quando si pensa ai grandi protagonisti delle sfide tra Real Madrid e Barcellona negli ultimi anni. El Clásico rivivrà in un certo senso martedì sera se Pepe giocherà contro un Barça contro cui non gioca da quando nel 2017 ha lasciato la capitale spagnola.

Il 40enne difensore del Porto ha affrontato ben 23 volte il Barcellona da giocatore del Real, vincendo dieci volte e perdendo nove. Anche questa sfida sarà importante dato che entrambe sono a nove punti nel Gruppo H, a tre dallo Shakhtar. Alla quarta giornata inoltre Pepe è diventato il più anziano marcatore nella storia della Champions League e sarà determinato come non mai: "Chiunque arrivi a questa età e giochi a questi livelli, rappresentando un grande club come il Porto, sa che ci vuole molto lavoro, sacrificio e una passione enorme per questo sport", ha detto. "Cercherò di godermelo il più possibile".

Highlights: FC Porto - Barcellona 0-1

Vinícius Júnior e Rodrygo a caccia delle leggende del Real

Nati a soli sei mesi di distanza l'uno dall'altro e potenzialmente ancora nelle prime fasi della loro carriera, Vinícius Júnior e Rodrygo hanno già superato il record di reti di molti grandi del Real Madrid in questa competizione. I due, forse sorprendentemente vista la quantità di leggende del calcio che hanno militato nelle Merengues nel corso degli anni, sono ora entrambi a pari merito con Fernando Morientes al quarto posto di questa lista nell'era della Champions League con 17 gol - uno in più di Gareth Bale, Guti, Luís Figo e Roberto Carlos.

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che i tre leader - Cristiano Ronaldo (105), Karim Benzema (78) e Raúl González (66) - siano in pericolo, ma la corsa prosegue in casa del Napoli. Rodrygo, che ha parlato dopo la vittoria alla quarta giornata contro il Braga, è convinto che ci sia ancora molto da fare: "Se stiamo bene abbiamo un gran potenziale. È insolito per noi non segnare. Non siamo stati al meglio in questo senso, ma stiamo lavorando sodo e cerchiamo di migliorare. Oggi è andato tutto bene e spero che riusciremo a continuare così anche nelle prossime partite".

Highlights: Napoli - Real Madrid 2-3 

Müller verso le 150 presenze

Con la presenza contro il Galatasaray, Thomas Müller è salito a 149 partite in competizioni UEFA per club. Con un'altra partita il 34enne diventerà il 19esimo calciatore a raggiungere le 150 presenze e solo il secondo del Bayen dopo l'ex centrocampista Toni Kroos.

Müller ha avuto uno scarso minutaggio in questa stagione, ma con il Bayern che ha già raggiunto gli ottavi di finale, Thomas Tuchel potrebbe riservargli più spazio nelle ultime due partite. La prima occasione sarà contro uno scalpitante Copenhagen che ha battuto 4-3 il Manchester United balzando al secondo posto del Gruppo A. Il loro allenatore, Jacob Neestrup, è convinto che possano conquistare un altro scalpo prestigioso e scrivere la storia. "Abbiamo giocato quattro partite e meritiamo di essere secondi nel girone", ha detto. "L'obiettivo del Copenaghen è di arrivare alla fase a eliminazione diretta di Champions League".

Highlights: Copenhagen - Bayern 1-2 

Quando si giocano le rimanenti partite della fase a gironi? Quinta giornata: 28/29 novembre

Sesta giornata: 12/13 dicembre

Cosa succee dopo

• A prescindere da ciò che accadrà nella quinta giornata, Inter e Real Sociedad si affronteranno a Milano con in palio il primo posto nel Gruppo D nell'ultima partita del girone.

• Il Gruppo F sembra destinato a un finale emozionante, con la qualificazione o il primo posto in palio visto che Dortmund, Paris, Milan e Newcastle sono separati da soli tre punti alla vigilia della quinta giornata.

• Sei squadre hanno staccato il pass per la fase successiva del torneo alla quarta giornata e possono già pensare al sorteggio degli ottavi che si terrà lunedì 18 dicembre.