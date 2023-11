Momenti Priceless della settimana: gol storici, eroi improbabili e vittorie indimenticabili

Rivivi i gol storici, le imprese straordinarie e i colpi di scena che hanno caratterizzato le partite della quarta giornata di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless MasterCard

Lunin entra e ferma il Braga

Andriy Lunin si aspettava una serata tranquilla perché partiva dalla panchina nella gara tra Real Madrid contro il Braga. Tuttavia, un infortunio a Kepa Arrizabalaga nel riscaldamento ha chiamato in causa il 24enne portiere, che non partiva titolare in Champions League da oltre 12 mesi. La squadra di Carlo Ancelotti, che aveva bisogno di un solo punto per assicurarsi un posto agli ottavi, ha concesso un rigore dopo appena quattro minuti per fallo di Lucas Vázquez su Cristian Borja. Lunin, però, è venuto in soccorso parando il tiro dal dischetto di Álvaro Djaló e lanciando la successiva vittoria per 3-0 che ha blindato l'ennesima presenza del Real Madrid nella fase a eliminazione diretta.

Highlights: Real Madrid-Braga 3-0

L'età è solo un numero per Pepe

Dopo essere diventato il giocatore di movimento più anziano nella storia della UEFA Champions League alla terza giornata, Pepe ha stabilito un altro record nel trionfo per 2-0 del Porto contro l'Anversa. Un rigore di Evanilson e l'espulsione di Jurgen Ekkelenkamp avevano portato i padroni di casa saldamente al comando all'Estádio do Dragão, ma il difensore centrale portoghese ha messo fuori discussione il risultato nel recupero svettando sul cross di Francisco Conceição e diventando il marcatore più anziano della competizione a 40 anni e 254 giorni.

Pepe diventa il marcatore più anziano della Champions League: guarda il video

L'ultima parola di Bardghji

È stato un momento che Roony Bardghji del Copenhagen non dimenticherà mai. Dopo aver raggiunto il Manchester United in dieci uomini sul 3-3, il giovane centrocampista si è trovato smarcato in area e, su una respinta di Harry Maguire, ha battuto di mezzo volo e trafitto André Onana all'87'. La sua squadra è così salita al secondo posto nel Gruppo A. A soli 17 anni e 358 giorni, Bardghji è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare in Champions League contro i Red Devils.

Highlights: Copenaghen - Manchester United 4-3

Immobile fa 200

Il 200esimo gol di Ciro Immobile con la Lazio potrebbe rivelarsi uno dei più importanti. Nel recupero del primo tempo della gara del Gruppo E tra Lazio e Feyenoord, l'attaccante ha agganciato un passaggio filtrante di Felipe Anderson, ha aggirato il portiere Justin Bijlow e ha concluso con freddezza a porta vuota, sbloccando il risultato. Dal 2016/17, solo Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Harry Kane hanno segnato più gol con una sola squadra nei primi cinque campionati europei: senza sorprese, Immobile ha lasciato il campo sotto una standing ovation poco il quarto d'ora della ripresa.

Highlights: Lazio-Feyenoord 1-0

Lo Shakhtar lascia il Barça in attesa

Un punto contro lo Shakhtar avrebbe garantito al Barcellona la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dopo tre anni, ma la squadra ucraina aveva altre idee. L'undici allenato da Xavi Hernández ha faticato a trasformare il possesso palla iniziale in occasioni da gol e i padroni di casa ne hanno approfittato al massimo colpendo con Danylo Sikan su cross di Giorgi Gocholeishvili e lasciando interdetti i cinque volte campioni ad Amburgo. La terza vittoria in 11 sfide contro il club catalano ha tenuto accese le speranze dello Shakhtar di arrivare tra le prime due del Gruppo H.