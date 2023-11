Riepilogo mercoledì: anche Inter, Bayern, Real Madrid e Real Sociedad agli ottavi

Dopo Lipsia e Manchester City, vincono anche Bayern, Inter, Real Madrid e Real Sociedad e raggiungono matematicamente gli ottavi di finale con due giornate d'anticipo.

UEFA.com riepiloga le partite del mercoledì della quarta giornata di UEFA Champions League.

Gruppo A

Highlights: Bayern - Galatasaray 2-1

Harry Kane segna due volte nel finale e assicura al Bayern la qualificazione dal Gruppo A. Il colpo di testa e la conclusione da distanza ravvicinata dell'attaccante su cross del subentrato Mathys Tel regalano al Bayern la 17esima vittoria consecutiva nella fase a gironi. Non è però una serata facile per l'undici di Thomas Tuchel, perché il Galatasaray si vede annullare un gol di Lucas Torreira per fuorigioco dopo l'intervallo. Cédric Bakambu accorcia nei minuti di recupero, ma gli ospiti non riescono a trovare il pareggio.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern)

29/11: Bayern - Copenhagen, Galatasaray - Man United

Highlights: Copenhagen - Man United 4-3

Roony Bardghji segna il gol nel finale e completa la strepitosa rimonta del Copenaghen contro uno United in dieci uomini. La doppietta di Rasmus Højlund contro la sua ex squadra spalanca la strada agli ospiti, ma un cartellino rosso a Marcus Rashford cambia il volto della partita. Mohamed Elyounoussi e un rigore di Diogo Gonçalves portano il risultato sul 2-2 prima dell'intervallo e, anche se Bruno Fernandes riporta in vantaggio lo United dal dischetto, i padroni di casa chiudono alla grande. Lukas Lerager devia il cross di Rasmus Falk alle spalle di André Onana (83'), poi un tiro in controbalzo di Bardghji regala tutti e tre i punti ai padroni di casa.

Player of the Match: Rasmus Falk (Copenhagen)

29/11: Bayern - Copenhagen, Galatasaray - Man United

Gruppo B

Highlights: Arsenal - Sevilla 2-0

I Gunners stringono la presa nel Gruppo B con una vittoria dominante. Leandro Trossard segna il primo gol poco prima della mezz'ora dopo un magistrale servizio in area di Jorginho per Bukayo Saka. L'Arsenal ha il controllo totale della gara e non concede tiri verso la porta di David Raya fino al 97', ma è solo poco dopo il quarto d'ora della ripresa che Saka blinda l'ottava vittoria casalinga consecutiva della squadra inglese in Europa.

Player of the Match: Bukayo Saka (Arsenal)

29/11: Arsenal - Lens, Siviglia - PSV

Highlights: PSV - Lens 1-0

La squadra dei Paesi Bassi rimane in lizza per il primo posto dopo una vittoria combattuta sul Lens, precedentemente imbattuto. Il capitano Luuk de Jong apre le marcature dopo 12 minuti spingendo il colpo di testa di Johan Bakayoko alle spalle di Brice Samba. Entrambe le squadre hanno diverse occasioni: Joey Veerman spara tra le braccia di Samba dal limite dell'area, mentre Angelo Fulgini si rende pericoloso su punizione e il compagno Morgan Guilavogui colpisce il palo nel finale per il Lens.

Player of the Match: Luuk de Jong (PSV)

29/11: Arsenal - Lens, Siviglia - PSV

Gruppo C

Highlights: Napoli - Union Berlin 1-1

L'Union Berlin interrompe una serie di 12 sconfitte grazie al gol di David Fofana nel secondo tempo e a una difesa caparbia. Il Napoli domina nel primo tempo e approfitta del gol fortuito di Matteo Politano, ma non riesce a raddoppiare. Josip Juranović colpisce la base del palo prima dell'intervallo, mentre Fofana pareggia dopo un fulmineo contropiede al 7' della ripresa. Seguono occasioni su entrambi i fronti, ma le difese mantengono il risultato sull'1-1.

Player of the Match: Matteo Politano (Napoli)

29/11: Real Madrid - Napoli, Braga - Union Berlin

Highlights: Real Madrid - Braga 3-0

La squadra di Carlo Ancelotti suggella il passaggio agli ottavi fra tanti colpi di scena. Andriy Lunin, partito titolare solo dopo l'infortunio di Kepa Arrizabalaga nel riscaldamento, para un rigore ad Álvaro Djaló al 6'. Il Braga ne paga il prezzo quando Brahim Díaz apre le marcature su un appoggio all'indietro di Rodrygo. Nel secondo tempo, Vinícius Júnior e Rodrygo mettono al sicuro il risultato in soli quattro minuti, lasciando la formazione portoghese al terzo posto a quattro punti dal Napoli.

Player of the Match: Rodrygo (Real Madrid)

29/11: Real Madrid - Napoli, Braga - Union Berlin

Gruppo D

Highlights: Real Sociedad - Benfica 3-1

La Real segna tre gol nei primi 21 minuti e centra la terza vittoria consecutiva nel Gruppo D. Mikel Merino apre le marcature di testa, Mikel Oyarzabal raddoppia dopo una bella volata a rete e Ander Barrenetxea fa tris con una conclusione a giro. C'è anche la possibilità di vedere il quarto gol, ma Brais Méndez manda sul palo un calcio di rigore al 28'. Al 4' della ripresa, Rafa Silva completa una bella manovra e firma la rete del Benfica, che ora non può arrivare più in alto del terzo posto.

Player of the Match: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

29/11: Real Sociedad - Salisburgo, Benfica - Inter

Highlights: Salzburg - Inter 0-1

Il protagonista è sempre Lautaro Martínez, che trasforma un rigore nel finale e sancisce la qualificazione dell'Inter agli ottavi, eliminando il Salisburgo dalla competizione. Sono i nerazzurri a procurarsi le migliori occasioni, con Alessandro Bastoni e Davide Frattesi che sfiorano il gol e un colpo di testa di Martínez deviato sulla traversa da Alexander Schalger. L'attaccante argentino, però, va a segno a cinque minuti dalla fine, segnando dal dischetto dopo un fallo di mano di Mads Bidstrup su tiro di Nicolò Barella.

Player of the Match: Lautaro Martínez (Inter)

29/11: Real Sociedad - Salisburgo, Benfica - Inter