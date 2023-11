Salisburgo-Inter 0-1: decide Lautaro, Nerazzurri avanti

L’Inter espugna il campo del Salisburgo con un gol nel finale e conquista il pass per gli ottavi di UEFA Champions League con due turni di anticipo. Nella quarta giornata del Gruppo D, basta un rigore del “Toro” Lautaro Martínez, subentrato nella ripresa, per decidere il match e chiudere il discorso qualificazione, con i Nerazzurri che restano in vetta a pari merito con la Real Sociedad.



Salisburgo-Inter 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni





Avvio aggressivo da parte degli austriaci, che, già nei primi minuti, si presentano dalle parti di Yann Sommer, subito reattivo nell’uscita bassa su Roko Šimić. L’estremo difensore dei Nerazzurri è attento anche su un punizione di Oscar Gloukh.

L’Inter non brilla, ma si costruisce le occasioni più importanti del primo tempo: prima sugli sviluppi di una palla inattiva, con il colpo di testa di Alessandro Bastoni, che non trova la porta da ottima posizione; poi con Davide Frattesi, che spreca una sorta di rigore in movimento, colpendo malissimo con il sinistro dopo una bella azione avviata da Marcus Thuram e rifinita da Alexis Sánchez.





Yann Sommer e i giocatori dell'Inter festeggiano sotto il settore Nerazzurro la vittoria in casa del Salisburgo Getty Images

Un cambio per parte dopo l'intervallo: Inzaghi toglie l'ammonito Bisseck e inserisce De Vrij, nel Salisburgo c'è Gourna-Douath al posto di Ulmer. Le due formazioni ci provano, costruiscono qualche potenziale pericolo, ma non abbastanza per spezzare l’equilibrio, padrone assoluto anche a inizio ripresa.

La formazione di Simone Inzaghi, tuttavia, cresce con il passare dei minuti, con Kristjan Asllani che spaventa il Salisburgo dalla distanza: Alexander Schlager, però, se la cava e preserva il pareggio. L’estremo difensore si ripete, con una grande parata, su Lautaro Martínez, deviando sulla traversa il colpo di testa dell’attaccante argentino. Il “Toro”, però, si rifà all’85’, spiazzando Schlager su calcio di rigore [decretato per un fallo di mano di Mads Bidstrup]. Per il Toro è il secondo gol nella competizione, il quattordicesimo in stagione [in 15 partite].